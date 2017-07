Atslēgvārdi kūkas | zemenes | kungu ielas kvartāls

Sestdien Kungu ielas radošajā kvartālā apmeklētājus pulcēja "Zemeņu festivāls". Šis sarīkojums bija īpašs ne tikai tādēļ, ka tika svinēta Kungu ielas kvartāla 5. dzimšanas diena, bet notika arī "Zemeņu festivāls", kura ietvaros žūrija vērtēja astoņu cepēju gatavotās zemeņu kūkas.

Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane sacīja, ka jau vairāk nekā pirms pieciem gadiem mieru nelikusi doma, ka vajadzētu Liepājā noorganizēt "kaut ko garšīgu". Proti, svētkus, kuros godā celti latviski ēdieni un pašmāju produkti. Tā nu aizvadīto piecu gadu laikā Kungu ielas radošajā kvartālā bijušas gan kartupeļu un rabarberu, gan garšaugu un zemeņu, gan citas balles. Tās vasaras sezonā kļuvušas tikpat populāras kā ikmēneša balles Latviešu biedrības nama lielajā zālē ziemas sezonā.

Jau no pulksten 12 pamazām cita pēc cita nāca un pašu gatavotās zemeņu kūkas galdā lika astoņas saimnieces. Mārīte Jēkabsone savējo bija gatavojusi no svaiga siera un vedusi no Brocēnu pagasta. Sandra Folkheima ieradās no Skrundas. Viņa esot izcepusi kārumu no lauku olām, putkrējuma un citiem labumiem – tātad ar īsto Latvijas garšu. Liepājniecei Annikai Meijerei ir tikai 12 gadu, un viņa atnesa kūku "no vecmāmiņas bērnības". Evita Stogņijenko savu meistardarbu, kura nosaukums "Zemeņu roze", lēnā garā bija gatavojusi trīs dienas. Vērgalniece Kristīne Einase iepriekš savu meistarību jau slīpējusi Latvijas mēroga sacensībās "Kūku kari", bet "Zemeņu festivālā" piedaloties pirmo reizi. Pagājušā gada uzvarētājai Inetai Zvejai no Vaiņodes kūka, šķiet, izmēra ziņā bija vislielākā ("Kurzemes Vārda" favorīte – D. L.), un tajā vienā biskvīta kārtā bija pievienoti arī burkāni. Liepājniece Linda Skalde savu darinājumu bija nosaukusi par "Vasaras pērli". Kūka gatavota pēc pašas receptes, bet kūku cepšana esot viņas hobijs. Visbeidzot astotā – Montas Grudulas kūka, un tā ir klasika: šokolāde ar zemenēm. Protams, visos gardumos galvenais akcents un neatņemama sastāvdaļa bija zemenes: svaigas, krēmos, biskvītos, želejā, marmelādē utt.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 3.jūlija numurā.