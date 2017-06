Rokfestivāls turpinās ar lielāku sparu

Ar ievērojamu rokmūziķu koncertu piedāvājumu tika aizvadīta rokfestivāla “Rockin` Liepāja 2017” otrā diena. Koncertestrādē pulcējas ievērojami vairāk apmeklētāju, kas atzinīgi vērtēja piedāvāto festivāla programmu. Liepājnieks Anrijs apmeklēja tikai festivāla otro dienu, jo draugi pēkšņi piedāvājuši doties uz “Rockin` Liepāja”, kaut arī iepriekš par festivālu neko nebija dzirdējis. “Apskatīju pasākuma programmu, un bija žēl, ka par festivālu nebiju dzirdējis agrāk, jo arī vakar uzstājās daudzi lieliski mākslinieki,” stāsta Anrijs. Festivālā bija arī viesi no kaimiņvalstīm. Antanas ar sievu jūsmoja pie skatuves abas dienas, jo vēlējās apskatīt vakardienas lietuviešu grupu koncertus, taču esot pozitīvi pārsteigti arī par latviešu rokgrupām, tādēļ izlēmuši palikt abas dienas. Jau kopš paša festivāla sākuma ikvienam apmeklētājam bija iespējams aizpildīt loterijas kuponu, lai piedalītos izlozē par dāvanu karti no ceļojumu aģentūras “Ap sauli”. Īsi pirms pusnakts festivāla vadītājs no visām biļetēm izvēlējās vienu laimīgo - Evas Orlovskas biļeti. Eva pati sajūsmināta atzīst, ka apmeklējusi festivālu, jo ir liela rokmūzikas cienītāja, un laimētā balva bija negaidīta, jo ne mirkli neaizdomājās, ka varētu laimēt. Par festivālu Eva saka tā: “Pasākumā nebija tik daudz apmeklētāju, kā bija gaidīts, taču tas ne mirkli nebojāja lielisko atmosfēru.” Pasākum idejas autors Alberts Rūja portālam atklāja, ka, ja tiek izvērtētas kļūdas, iespējams, bija nepieciešams vairāk piestrādāt pie mārketinga, taču tas liks strādāt vairāk nākamajos gados, jo festivāls noteikti turpināsies. “Liepāja ir Latvijas roka galvaspilsēta un tā mums ir jānotur, kā barikādes. Mums ir arī Pop/Rok skola, kas liecina, ka rokam ir nākotne,” atzīst Alberts. Viņš piebilst, ka nākamgad vajadzētu festivālu rīkot vēlāk, jo šogad laika apstākļi pasākuma apmeklētājus nelutināja. Arī vēl viens no pasākuma organizatoriem Elgars Roga uzskata, ka festivālam redzama spoža nākotne un tas varētu kļūt par ikvasaras tradīciju, kur satiekas tie, kam roks sirdī. Viņš uzsver, ka kaut arī šā gada programma bija piepildīta ar dažādiem Latvijā un kaimiņvalstīs zināmiem māksliniekiem, ir vēl daudz citu zināmu un uzlecošu roka zvaigžņu, kam ņemt dalību festivālā nākamajos gados.