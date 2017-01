31. janvārī vienīgais seanss filmai “Deivids Bovijs – tas ir”

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle

Nenokavē! 31. janvārī, plkst. 19:00 kinoteātrī "Balle" vienīgais seanss filmai “Deivids Bovijs – tas ir”.

David Bowie is ir dokumentālā filma par unikālu izstādi Londonas Victoria and Albert muzejā 2013. gadā, kas kļuva par muzeja kases grāvēju un visvairāk apmeklēto izstādi. Tā ir filmēta izstādes noslēguma vakarā un piedāvā iespēju iepazīt neparasto Deivida Bovija karjeru un personību. Nozīmīgā kolekcija aptver dziesmu vārdu rokrakstus, skatuves kostīmu oriģinālus, modi, fotogrāfijas, filmas, mūzikas video, skatuves noformējuma dizainus, Bovijam piederošos instrumentus un pat albumu vāku zīmējumus no Deivida Bovija arhīva.



Filma aizved skatītājus elpu aizraujošā ceļojumā cauri izstādei ar īpašu viesu starpniecību, ieskaitot leģendāro japāņu modes dizaineri Kansai Yamamoto, grupas Pulp līderi Jarvis Cocker un citu laikabiedru komentāriem, kas izskaidro galveno objektu nozīmi Bovija mākslinieciskajā karjerā. Izstādes kuratori piedāvā ekspertu ieskatu par zināmākajiem Bovija mūzikas video, oriģinālajiem skatuves kostīmiem, kā arī personiskām piezīmēm, starp kurām atrodami nekad iepriekš nedzirdēti dziesmu vārdu rokraksti, albumu vāku noformējumu un skatuves scenogrāfijas zīmējumi un dienasgrāmatu ieraksti. Bovija spēcīgā ietekme uz kultūras dzīvi ir nenoliedzama, un šī filma atklāj mākslinieka ideju attīstību un neatkārtojamo radošumu, kā arī atļauj izgaismot svarīgākās detaļas Bovija biogrāfijā ar viesu komentētāju un fantastiska skaņu celiņa palīdzību.

Filma angļu valodā.