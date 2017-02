Ar sešām Oscar balvām nominētā drāma "LAUVA" kino no 17.02.

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle

Drāma LAUVA nominēta gandrīz visām nozīmīgākajām balvām kino nozarē, saņēmusi augstus kritiķu un skatītāju vērtējumus. Jau no 17. februāra būs iespējams noskatīties KINO BALLE.

Piektdiena 17. Febr 16:10

Sestdiena 18. Febr 18:30

Svētdiena 19. Febr 20:10

Pirmdiena 20. Febr 20:10

Otrdiena 21. Febr 20:10

Trešdiena 22. Febr 20:10

Ceturtdiena 23. Febr 20:10

Lauva

Lion (2016)

Žanrs: Drāma

Līdz 16 g.v. - neiesakām

Pazudis 5 gadu vecumā tūkstošiem kilometru attālumā no savām mājām un ģimenes, graustu iemītnieks Šeru pārcieš daudzas likstas, līdz viņu adoptē pāris no Austrālijas. Divdesmit piecus gadus vēlāk, apbruņojies vienīgi ar izpētes programmu Google Earth, Šeru ir gatavs atrast savu ģimeni, no kuras viņš tika šķirts bērnībā.

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Režisors: Garth Davis Lomās: Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nicole Kidman