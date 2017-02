Valentīna dienā KINO BALLE Maikla Bublē koncertieraksts

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle

14. februārī, 19:00 KINO BALLE Maikla Bublē koncertieraksts.

Jums tiek piedāvātas labākās vietas parterā uz ļoti veiksmīgo izpārdoto koncertu no turnejas, kuras nosaukums ir To Be Loved.

Koncertturneja notika 2015. gadā, un tā apvienoja divus miljonus viņa mūzikas cienītāju no visas pasaules. Michael Bublé – TOUR STOP 148 tika nofilmēts tieši lielajiem ekrāniem ar satriecoši apjomīgu 5.1 skaņu. Koncerta programmā skanēs pazīstamie hīti, par kuriem mūziķis saņēmis vairākas Grammy balvas – Home, Haven’t Met You Yet, Cry Me A River и Feelin’ Good. Turklāt filmā parādīta Maikla Bublē komandas vēsture – cilvēki, kas strādāja ar Maiklu divu gadu garumā. Jūs redzēsiet arī īpašo paša Maikla 15 minūšu garo uzstāšanos, kas veltīta tieši viņa faniem.

Tomēr tā nav tika viena cilvēka vēsture uz skatuves. Tas ir sarežģīts ilgstošs stāsts, kur Maikla Bublē apburošās dziesmas organiski ievītas stāstījumā par lielu profesionāļu komandu: skatuves tehniķi, vadītāji, stilisti, vizāžisti, skaņu režisori, apsargi, menedžeri – citiem vārdiem sakot, liela ģimene, kas bija apkārt Bublē turnejas laikā no pilsētas uz pilsētu, no vieniem skatītājiem pie citiem.

Filma Michael Bublé – TOUR STOP 148 parāda visas Maikla Bublē neikdienišķās personības puses: viņa humora izjūtu, neatdarināmo šarmu un manieres. Filma ļauj saprast un novērtēt visus sarežģījumus un šķēršļus, ar kuriem Maikla Bublē komanda saskārās katru dienu. Toties beigu rezultāts bija satriecošs šovs katru vakaru. Režisors Brets Salivans parādīs jums visu aizraujošo un vietām galēji emocionālo vēsturi, parādot skatītājiem visu šādas ambiciozas turnejas sagatavošanas sarežģītību, personiskās drāmas un visas Maikla Bublē komandas ciešās savstarpējās attiecības.

Filma sākas ar Maikla klasiskā hīta Cry me a river izpildījumu. Kamēr skan dziesma, mums parāda visu to, kas notiek 45 minūtes pirms pamatdarbību sākuma: grupa skaņo instrumentus, Maikls satiekas ar draugiem, faniem un atbild uz žurnālistu jautājumiem. Pēc tam sākas šovs! Nākamās stundas laikā mēs varam baudīt mūziķa labākos hītus, kuru fonā ir iespaidīgas videoinstalācijas. Auditorijai rodas iespaids, ka viņi atrodas savā viesistabā vieni paši atsevišķi ar mākslinieku. Dažu dziesmu izpildīšanai viņš pat uzaicina uz skatuves bērnus no skatītāju vidus. Mēs redzam, cik smalki un organiski mūziķis sadarbojas ar savu auditoriju, jo skatītāji Maikla koncertā ir neatņemama šova daļa.

Šī filma stāsta par daudzu cilvēku patieso profesionālismu un smago darbu. Šie cilvēki patiešām vēlas sarīkot īstus svētkus visiem izcilā mūziķa Maikla Bublē cienītājiem.