Atrok automašīnu ar nošautu cilvēku

Atslēgvārdi aizpute | slepkavība

Dienā, kad Aizputes pagasta "Rijniekos" tika atrasta automašīna, kurā bija cilvēka mirstīgās atliekas, par to jau runāja visa tuvējā apkārtne. Nomaļus esošais īpašums kļuva teju par tūrisma objektu – to apskatīt devās daudzi aizputnieki. Pastāv pamatotas aizdomas, ka automašīnā atrastais vīrietis ir pirms 17 gadiem pazudušais Aigars Zikmanis, viena no tolaiku vietējām kriminālajām autoritātēm. Tomēr Valsts policija šo gadījumu joprojām atturas komentēt.

