Dzirksti meklē it visā

Atmest aizspriedumus. Meklēt sabiedrotos savā vidē un mācoties ārpus tās. Mācoties no ģēnijiem, no draugiem un autsaideriem. Drosme. Būt mīļam, nebūt iedomīgam. Drosme. Un vēlreiz drosme. Atziņas atkārtojās, bet personību stāsti bija atšķirīgi un spēja auditorijas uzmanību noturēt līdz dienas beigām

Atslēgvārdi konference | subject: creativity

Nav svarīgi, vai esi mākslinieks vai ne. Vai esi advokāts, pārdevējs, namsaimnieks, bibliotekārs vai uzņēmējs, kosmetologs, menedžeris, gleznotājs vai žurnālists – mēs visi meklējam vienu un to pašu. Ikviens no mums šķiļ dzirkstelīti, kas iedegtu domu. Un kurš gan no mums nav savu reizi kabatā turējis izmirkušus sērkociņus vai pūlējies aizdegt ugunskuru slapjā mežā?

