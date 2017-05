Ieteikumi maijam

Atslēgvārdi maijs | izklaide | atputa

Piedāvājam dažus ieteikumus, kas ikdienu padarīs krāsaināku, priecīgāku un interesantāku. Varbūt vērts izmēģināt kaut ko vēl nebijušu, lai varētu teikt: "Jā, dzīvot ir tiešām skaisti!"

Vai velosipēds kārtībā? Daudzi liepājnieki velosipēdu kā pārvietošanās līdzekli sāka izmantot, tikko laiks kļuva siltāks. Ja kādam braucamais vēl stāv nekustināts, ir pēdējais brīdis ķerties pie tā pedāļiem un ragiem! Protams, vispirms jāpārbauda, vai ar riepām viss kārtībā. Ja nu pašam nav velosipēda, kādam jaukam braucienam to var aizlienēt no drauga vai arī iznomāt. Liepājā ir vairākas vietas, kur to var darīt, piemēram, Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 8.maija numurā.