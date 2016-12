"Ja pasaule mūs nespēj aizsargāt, lai atver durvis"

Atslēgvārdi bēgļi | migranti

Viens no šā gada caurviju motīviem bija migrācija, un kontekstā ar to arī drošības jautājums. Iespējams, daudzi nesen dzirdēja par Saharova balvas pasniegšanu Strasbūrā, taču neiedziļinājās vēstījumā, ko tā nes. Īpašā ceremonijā tika godinātas divas sievietes, kas pārcietušas teroristiskās organizācijas "Daesh" paverdzināšanu. Klātbūtnes efekts deva iespēju uz migrācijas problēmu paskatīties no cita skatpunkta. Vairāk izprast tos, kas dodas prom no savas dzimtenes. Gan sievietes, gan vīriešus.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 29.decembra numurā.