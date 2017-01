“Mēs esam cīnītāji”

Atslēgvārdi daudzbērnu ģimene | ģimene

Viņi izskatās laimīgi, lai arī mitinās vienistabas dzīvoklī. To pašvaldība atvēlējusi deviņu cilvēku ģimenei. Aizputei raksturīgās koka apbūves dzeltenajā namiņā ir tikai malkas apkure. Pie vienas no sienām plauktos rindojas Bogdanovu ģimenes kausi un medaļas. To ir patiešām daudz. Bērnus skriešanā trenē paši vecāki – tētis Valdis savulaik bijis profesionāls sportists. 60. gados Pasaules čempionātā riteņbraukšanā ieguvis ceturto vietu. “Bet ceturtos jau neviens nezina,” viņš nosaka.

