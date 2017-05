Nogalināja, lai nepasūdzas…

15 gadus vecais Egils sava īsā mūža pēdējā dienā bijis jautrs un draisks. Tas neesot paticis vienam no puišiem, kurš pēkšņi triecis dūri Egilam sejā.

Atslēgvārdi Egils Kuļikausks | pusaudži | slepkavība

8.maijā Liepājas tiesa plāno sākt skatīt, šķiet, vienu no pēdējo gadu baisākajiem noziegumiem Liepājā – pusaudža Egila Kuļikauska slepkavību. To, saskaņā ar apsūdzību, pastrādājuši divi viņa vienaudži – puiši, ar kuriem Egils laiku pa laikam, jauniešu slengā runājot, kopā tusējis. Arī liktenīgajā pagājušā gada 24. septembrī. Todien Karostas mežā iegāja trīs pusaudži, bet no tā iznāca tikai divi. Trešais palika guļam brikšņos – sists, iespējams, žņaugts, izģērbts kails un dedzināts. Miris.

