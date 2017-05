Pacientam – "zaļais", vēzim "sarkanais"

Krūts vēža skrīnings ar mamogrāfijas metodi, ko reizi divos gados veic sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem, ir viens no veidiem, kā paātrināt ceļu uz "zaļo koridoru". Radiologa asistente Solvita Naidenko to ikdienā veic sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta.