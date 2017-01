Piepildījumu rod ģitārspēlē

Četrpadsmitgadīgais Kirils Svidčenko kopā ar ģitārspēles skolotāju Daci Milzeri. "Viņš nav brīnumbērns. Tāds pats kā pārējie. Tikai tas ir milzīgs, milzīgs darbs un gribēšana. Viņš būtībā mīl ģitāru. Un progress viņam ir straujš," ar mīlestību un lepnumu par savu audzēkni saka skolotāja. Kirils uz mūzikas skolu apgūt ģitārspēli dodas divas reizes nedēļā un dara to uzcītīgi. Viņš notis nesaredz, tāpēc visu mācās no galvas.

Atslēgvārdi kirils svidčenko | ģitāra | mūzika | mūzikas skola

Kirils Svidčenko ir sirsnīgs zēns no Karostas. Viņam padodas veidot māla figūriņas un, kā daudziem bērniem, garšo pica. Bet visvairāk zēnam patīk spēlēt ģitāru. Kirils to labprāt un ar aizrautību dara, neskatoties uz to, ka ir vājredzīgs un ka pasauli saklausīt viņam palīdz dzirdes aparāti. "Viņš ir brīnumiņš," par savu audzēkni saka ģitārspēles skolotāja Dace Milzere.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 25.janvāra numurā.