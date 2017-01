Reta tradīcija – kroņu vannas

Viena no metāla kroņu vannām atrodas arī Liepājā, Līvas kapsētā, pavisam netālu no ieejas. Kroņu vannas ar stikla segumu metāla ziedu vainagus sargāja no izbalēšanas, rūsas un palīdzēja saglabāt ne tikai krāsojumu, bet arī citus priekšmetus, kas tajās ievietotas, piemēram, fotogrāfijas.