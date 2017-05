13. maijā Liepājas vasaras sezonas atklāšanas pasākumā starts tiks dots nu jau 8. Tvīda retro velo braucienam!

Atslēgvārdi domes ziņas

Jau tradicionāli maija otrajā sestdienā Liepāja aicina uz 8. Tvīda retro velobraucienu. Krāšņais brauciens ir viens no Liepājas vasaras sezonas atklāšanas plašās programmas pasākumiem. Pasākuma mērķis ir pulcēt velomīļotājus, kas tērpušies tradicionālā 30. gadu stila apģērbā, lai kopīgi dotos izbraucienā pa pilsētu. Maršruts šogad vīsies cauri pilsētas centram: koncertzāle “Lielais dzintars” - Promenāde - Celtnieku iela - Laivinieku iela - Uliha iela - Roņu iela - Zvejnieku aleja - Hika iela - Jūrmalas iela - Dzintaru iela - Peldu iela - Alejas iela - Jūrmalas iela - Ezera iela - Ganību iela - K.Ukstiņa iela - Apšu iela-Kungu iela - Zivju iela - Graudu iela - Jūras iela - koncertzāle “Lielais dzintars”.

Skaisti tērptos retro velobrauciena dalībniekus varēs vērot un atbalstīt nepilnu stundu garajā braucienā. Dalībnieki aicināti reģistrēties pasākumam savlaicīgi tiešsaistē ej.uz/liepajastvids. Reģistrēšanās braucienam 13.maijā sāksies plkst. 17:30 pie koncertzāles “Lielais dzintars” un pulksten 18:30 tam tiks dots starts. Arī brauciena noslēgums un pasākuma saviesīgā daļa notiks pie koncertzāles “Lielais dzintars”. Liepājnieki un pilsētas viesi, kas nepiedalīsies velobraucienā, aicināti atbalstīt Tvīda brauciena dalībniekus maršrutā, kā arī piedalīties pasākuma saviesīgajā daļā.

Kā ik gadu, notiks arī labāko tērpu apbalvošana, un šogad balvas dāvina Roma CAFE, Blue Shock Race atpūtas centrs, Knockout Barber Shop un AS “Lauma Lingerie”.

Tiem, kam nav sava velosipēda var izmantot Liepājas velo nomas pakalpojumus. Vairāk informācija http://ej.uz/velonoma.

Pasākumu organizatoriskie atbalstītāji - Liepājas pilsētas dome un Valsts policija.

13.maija vakarā no plkst. 18:00-23:00 ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim būs iespēja palūkoties dažādu produktu tapšanas un pakalpojumu sniegšanas procesos, kā arī redzēt vietas, kas ikdienā ne visiem ir pieejamas apskatei. Lai padarītu apmeklētāju vakaru interesantāku, pieteikušies svētku dalībnieki būs parūpējušās par interesantām aktivitātēm, demonstrējumiem un norisēm. Kopumā vasaras sezonas atklāšanas svētkos pieteikušies vairāk nekā 40 Liepājas uzņēmumi, mākslinieku saloni, restorāni, kafejnīcas, veikaliņi, kā arī aktīvās atpūtas, sporta un kultūras pasākumu norises vietas.

40 aplūkojamās Liepājas vietas atrodas trīs dažādos maršrutos: pilsētas centrā, Jaunliepājā un Karostā. Liepājnieki un pilsētas viesi ir aicināti izvēlēties jebkuru sev interesējošo vietu jebkurā sev tīkamā un ērtā maršrutā un doties iepazīt pilsētu. Katram maršrutam ir piešķirta individuāla uzlīme: sakrājot trīs uzlīmes no visiem trīs maršrutiem, būs iespēja iegūt simbolisku balvu - kādu no Liepājas pilsētas suvenīriem.

Vairāk informāciju par Vasaras sezonas atklāšanas pasākumu skaties www.liepaja.travel.

Uz tikšanos 13. maijā, lai kopīgi sagaidītu vasaru Liepājā!