Ar lietuviešu un igauņu dalību ziemas peldēšanas čempionāts Beberliņos kļuvis starptautisks

Sestdien, 21. janvārī Liepājā, atpūtas vietā “Beberliņi”, noslēdzās piektais Liepājas atklātais ziemas peldēšanas čempionāts un XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posms garajās distancēs. Šogad sacensību 7 distancēs +1 grāda temperatūrā startēja 129 dalībnieki no 20 dažādām apdzīvotām vietām. Pirmo reizi Liepājā startēja arī ziemas peldētāji no Lietuvas un Igaunijas, kas šīs sacensības pārnesušas starptautiskā līmenī.

XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posma 450 metru distancē starp visām vecuma grupām visātrākais bija rīdzinieks Jānis Buna, kurš šo attālumu nopeldēja 8 minūtēs un 4 sekundēs. Otrais labākais rezultāts – 450 metru distancē bija rīdziniekam Garijam Prohorovam, kurš ūdenī pavadīja attiecīgi 9 minūtes un 5 sekundes, bet trešajā vietā ierindojās ventspilnieks Alfreds Bramanis ar laiku 10 minūtes un 22 sekundes.

Latvijas čempionāta posma 200 metru ziemas peldēšanā starp visām vecuma grupām visātrākais vīriešiem bija jelgavnieks Mihails Petrišins ar rezultātu 2 minūtes un 38 sekundes, otrais labākais laiks bija Gustavam Zālītim – 2 minūtes un 56 sekundes, bet trešais – Jānis Buna, kurš 200 metrus nopeldēja 3 minūtēs un 16 sekundēs. Vienīgā sieviete Gunta Ostrovska 200 metru distanci pieveica 4 minūtēs un 55 sekundēs.

Savukārt sportists no Tallinas – Alder Harkmann uzrādīja absolūti ātrākos rezultātus gan XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posma 100 metru distancē, kuru peldēja 1 minūti un 2 sekundes, gan Liepājas atklātā ziemas peldēšanas čempionāta 50 metru brīvā stila un 25 metru brasa distancēs ar finiša laiku attiecīgi 28 un 16 sekundes.

Dāmu konkurencē uzvaras laurus XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posma 100 metru distancē plūca grobiņniece Agate Ādiņa, pieveicot peldējumu 2 minūtēs un 9 sekundēs. “Ja pagājušajā gadā peldēju 25 metrus, tad šogad ir gandarījums par ieguldīto darbu treniņos un uzvaru 100 metros. Nākošajā gadā gribētos skatīties tālāk uz distancēm 200 un 450 metros. Mēs varam daudz vairāk kā mums pašiem liekas,“ arī citus mēģināt un izaicināt sevi aicina Anete.

Liepājas atklātā ziemas peldēšanas čempionāta 50 metru brīvā stila peldējumā starp visām vecuma grupām visātrākā sievietēm bija “Raganas roņi” dalībniece Kristīne Rāte, peldot 45 sekundes, savukārt 25 metru brasa distanci visātrāk sievietēm pieveica rīdziniece Gunta Ostrovska ar laiku 25 sekundes.

Ar godalgotām vietām savās vecuma grupās var lepoties arī liela daļa no vairāk kā 20 kluba "VeloRonis" peldētājiem.

“Šis sporta veids pēdējā laikā kļuvis populārs, pat mūsdienīgs, jo redzu daudz gados jaunus dalībniekus,” par jauno roņu pirmajiem startiem Liepājas sacensībās priecājas viena no kuplāk pārstāvētā kluba “Ventspils jūras lauvas” dalībniecēm Inga Paparde. “Arī es pāris gadus atpakaļ tieši Liepājas čempionātā saņēmu to pozitīvo ziemas peldēšanas lādiņu, pārliecinoties, ka varu startēt un pieveikt kādu distanci ziemas peldēšanas sacensībās. Iespējams tāpēc sacensības Beberliņos man ir visgaidītākās, sirsnīgākās un dzīvespriecīgākās.”

Organizatori bija parūpējušies par vērtīgām pārsteiguma balvām. Šī gada galveno balvu – sacensību atbalstītāja TALLINK ceļojuma dāvanu karti – Jūras ceļojumu maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga vienai līdz četrām personām ar aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa laimēja rīdzinieks Agris Samcovs. Turklāt, turpinot pagājušā gada tradīciju, vienam no sacensību dalībniekiem “VeloRonis” deva iespēju laimēt arī saliekamo velosipēdu. Šogad sacensību organizatoru sarūpētā balva tika liepājniekam Maiguram Mūrmanim.

Labākie liepājnieki Ints Tirkovskis un Līga Rozenšteina sacensību 50 metru distancēs saņēma dāvanu karti 50 EUR vērtībā no tirdzniecības nama “Kurzeme”.

Sacensību pieredzējušākā dalībniece bija Līga Saulīte (75 gadi) no Carnikavas, savukārt jaunākā – liepājniece Marlēna Krivcova (5 gadi), kura piedalījās sacensību distancē “Jaunie roņi”. Visi sacensību dalībnieki pie reģistrācijas saņēma arī starta komplektu ar atbalstītāju veltēm, savukārt godalgoto vietu pārstāvji saņēma organizatoru sarūpētas balvas.

Rezultāti no sacensību dienas ikvienam būs pieejami pirmdien, 23. janvārī, mājaslapā veloronis.lv .

Piekto Liepājas atklāto ziemas peldēšanas čempionātu un XIII Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta posmu garajās distancēs organizēja Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas atbalstu.