Ar vairākiem pasākumiem Liepājā godinās komunistiskās genocīda upuru piemiņu

Trešdien, 14. jūnijā, godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, Liepājā notiks vairāki atceres pasākumi, lai pieminētu un noliektu galvas to priekšā, kas pārdzīvojuši izsūtījuma un cietuma šausmas.

Plkst. 10.30 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9, notiks Spekkes lasījumu ieskaņas pasākums “Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija”. Liepājas ģimnāzijas organizētājs un vadītājs, direktors Arnolds Spekke ir studējis Maskavas universitātē romāņu filozofiju, pievērsies arī jurisprudences studijām.

Kopš 1915. gada strādājis Maskavas ģimnāzijās. Pēc tam atgriezies Latvijā un 1919. gadā Liepājas pilsētas galva Ansis Buševics viņu uzaicināja organizēt un vadīt Liepājas ģimnāziju. Tolaik ģimnāzijā bija vācu, krievu un arī viena latviešu klase.

1922. gadā Arnolds Spekke kļuva par Latvijas Universitātes romāņu filoloģijas profesoru, vēlāk tur pildīja arī administratīvos pienākumus. 1935. gadā viņš sāka Latvijas diplomāta darbību, ko pildīja ārzemēs arī tad, kad Latvijā bija padomju režīms.

14. jūnijā plkst. 17 sekos svētbrīdis Liepājas Centrālkapos pie deportēto piemiņas akmens. Pasākumā piedalīsies Liepājas Politiski represēto kluba biedri, Liepājas garnizona karavīri, jaunsargi, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, visi, kam ir svarīgi pieminēt tos, kuriem nebija lemts atgriezties dzimtenē.

Pasākumu vadīs Laura Jēruma un Jānis Dreiblats, par muzikālo noformējumu rūpēsies Ivo Fomins un Roberts Dinters. Pasākuma dalībniekus uzrunās Liepājas pilsētas domes pārstāvis, Jūras spēku Mācību centra Jūrniecības un taktikas daļas priekšnieks komandleitnants Ruslans Pečulis, mācītājs Raitis Šēners, Liepājas Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Andris Zīders, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļas priekšsēdētāja Biruta Rodoviča, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļas pārstāvis Jānis Ledājs un Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļas priekšsēdētājs Juris Skrodelis.

Pēc svētbrīža dalībnieki ar autobusu dosies uz Liepājas muzeju, Kūrmājas prospektā 16/18, kur plkst. 18 sāksies represēto piemiņai veltīts koncerts „Es dzīvoju starp ezeru un jūru”

Koncertā uzstāsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris “Aija”, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra jauniešu ansamblis “Liedags”. Solisti Līga Jekševica un Antra Berga. Koncertmeistare Līna Andrejeva, kormeistare Antra Berga.

Instrumentālo mūziku atskaņos Liepājas trio – pianiste Līna Andrejeva, vijolniece Beata Zariņa-Blaščinska un čelliste Dita Barona. Koncerta mākslinieciskā vadītāja un diriģente Gunta Vite.

1941.gada 14. jūnijā bez tiesas un sprieduma nevainīgi cilvēki tika sadzīti lopu vagonos un izsūtīti uz Sibīriju, atrauti no tēvu zemes, no ģimenēm, no sev tuviem cilvēkiem. Viņi kļuva cilvēki bez nākotnes.

Tāds liktenis piemeklēja arī 1371 Liepājas pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju. Viņi bija to Latvijas 15424 nelaimīgo skaitā, kas tajā drausmīgajā naktī tika deportēti – gan lieli, gan mazi, gan veseli, gan slimi, gan pavisam veci cilvēki, gan zīdaiņi.