BALTO LINK filiālei Liepājā drīz tiks svinēta 1 gada jubileja

Liepājā, Rīgas ielā 8 kopš 2016. gada sākuma atvērta apdrošināšanas brokera BALTO LINK filiāle. BALTO LINK ir Baltijā viens no 3 lielākajiem apdrošināšanas brokeriem, kas apkalpo vairāk nekā 650 lielus un 6 000 vidējus uzņēmumus dažādās pakalpojumu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēs, kā arī vairāk nekā 200 000 privātpersonu.

BALTO LINK sniedz iespēju gan privātpersonām, gan uzņēmumiem saņemt profesionālus, kvalitatīvus un saprotamus apdrošināšanas un riska vadības pakalpojumus. Filiāles vadītājs Guntis Čukurs uzsver, ka “Kopš filiāles atvēršanas Liepājā un tās apkārtnē iedzīvotājiem ir iespēja vēl tuvāk un ērtāk saņemt augstvērtīgus apdrošināšanas pakalpojumus un būt pārliecinātiem par to, ka viņi būs finansiāli pasargāti no negaidītiem zaudējumiem.”

Brokeris spēj ieteikt vislabāko aizsardzības risinājumu, salīdzinot piedāvājumus no dažādiem apdrošinātajiem gan no vietējā, gan ārvalstu tirgus. Brokera mērķis ir atrast klientam vispiemērotāko risinājumu cenas un kvalitātes ziņā, papildus tam klients saņem arī profesionālu padomdevēju risku pārvaldīšanai. “Tā kā Baltijas valstīs mēs strādājam jau vairāk kā 15 gadus, tad spējam klientam saprotamā veidā sniegt tieši to risinājumu, kas viņam nepieciešamas,” skaidro Guntis Čukurs.

Brokera nodoms ir veidot ilgtermiņa attiecības ar klientu un nodrošināt apkalpošanu ne tikai pārdodot, bet arī tad, kad noticis apdrošināšanas gadījums. Šādos gadījumos brokeris ir neatkarīgs partneris un darbojas kā klienta advokāts. Turklāt strādāt ar brokeri nozīmē, ka sarežģīta apdrošināšanas terminoloģija tiks prezentēta vienkārši un saprotami.

Apdrošināšanas brokeris katru reizi spēs nodrošināt vislabāko cenu vispiemērotākajam apdrošināšanas segumam no vislabākā pakalpojuma sniedzēja. Kad tiek izvēlēts apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, izdevīgums slēpjas vairāk nekā tikai cenā, un, lai gan brokeris var sniegt zemāko iespējamo cenu, viņa fokuss būs sniegt vispiemērotāko segumu par vislabāko cenu, ievērojot klienta intereses. Guntis Čukurs papildina, norādot, ka “Maldīgs ir priekšstats, ka iegādāties apdrošināšanu no apdrošināšanas brokera, klientam izmaksās vairāk. Tirgus prakse nosaka, ka apdrošināšanas produkta cena ir vienāda neatkarīgi no izvēlētā pārdošanas kanāla.”

Tavi ieguvumi

Izvēlēties kā sadarbības partneri apdrošināšanas brokeri BALTO LINK nozīmē izvēlēties sev vislabāko risinājumu:

· Ilgtermiņa pieredzējušu padomdevēju, kas sarežģītas lietas padarīs vienkāršas;

· Profesionālu piedāvājumu salīdzinājums bez papildu izmaksām;

· Skaidru un tieši Tavām vajadzībām piemērotu risinājumu;

· Neatkarīgu izmaksu ekspertu, kas palīdzēs pārstāvēt Tavas intereses, ja būs noticis apdrošināšanas gadījums.

BALTO LINK Liepājas filiālē gaidīts ikviens interesents, lai iepazītos un saņemtu konsultāciju par sev interesējošajiem apdrošināšanas jautājumiem.

BALTO LINK, SIA Liepājas filiāle

Rīgas iela 8-2N, Liepāja, LV- 3401

Tālr: +371 6345 4545

Fakss: +371 6781 9911

www.smartins.lv | www.baltolink.com