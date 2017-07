Gardo pusdienu restorāns "Pumpurs Māja" jaunā adresē

Gardo pusdienu restorāns "Pumpurs Māja" gaidīs mūsu pastāvīgos un jaunos klientus mūsu jaunajās telpās viesnīcā "Villa Jana" Ūliha ielā 32.

Restorāna "Pumpurs Māja" saimniece un šefpavāre Dzintra Kopštāle jums pagatavos gardu ēdienu no svaigām mūsu pašu zvejnieku ķertām zivīm, kvalitatīvas gaļas un īpaši gatavotas zupas katru dienu, ko varēsiet baudīt skaistā vietā ar labiem dzērieniem.

Atnāciet nobaudīt mūsu iecienītākos ēdienus, tādus kā: akmens bute ar diļļu mērci, jēra šniceles, sama filejas gabaliņus ar ķiplokiem, liellopa šmorgaļa sarkanvīnā, mājas kotletes un daudz citu ēdienu.

Restorāns "Pumpurs Māja", Ūliha ielā 32, pēc pasūtījuma apkalpo banketus un citas svinības līdz 40 cilvēkiem, un jūs varat pasūtīt mielastu savām viesībām vai kūkas līdzņemšanai.

Mēs strādājam jau ceturto gadu, un mūsu klienti ir novērtējuši mūsu virtuvi, kur vienmēr tiek gatavots no īpaši izvēlētiem un svaigiem produktiem.

Gaidām jūs restorānā "Pumpurs Māja", viesnīcā "Villa Jana", Ūliha ielā 32.

Restorāna darba laiks:

P. - SLĒGTS

O. 11-20

T. 11-20

C. 11-20

P. 11-22

S. 11- 22

Sv. - SLĒGTS

Zvaniet pa tālruni: 29472055.