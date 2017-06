Iespēja Liepājas jauniešiem piedalīties apmaiņas projektā Itālijā

Atslēgvārdi domes ziņas

Tiek meklēti četri jaunieši, kas šovasar vēlas iegūt pieredzi doties starptautiskā projektā uz Itāliju. Līdz 28. jūnijam ir iespēja pieteikties starptautiskā apmaiņā “Discovering Cultures Through Media”, kas norisināsies no 1. augusta līdz 12. augustam Trappeto, Sicīlijā. Komandā tiek meklēti 4 jaunieši vecumā no 17 – 30 gadiem, kas būtu gatavi piedalīties 12 dienu apmaiņā par un ap medijiem, savas kultūras izpratni un kritisko domāšanu jauniešu starpā.

Apmaiņas ietvaros notiks simulācija, lomu spēles, diskusijas, grupu darbs un darbnīcas, kas ļaus izprast mediju ietekmi uz sabiedrību, kā tas veido izpratni par dažādām kultūrām un valstu stereotipiem. Apmaiņa notiks angļu valodā. Uzturēšanās izmaksas tiek segtas no projekta. Ceļa izdevumus sākumā sedz paši dalībnieki, bet vēlāk, iesniedzot biļetes, ceļa nauda tiek atmaksāta atbilstoši Erasmus distances kalkulatoram.

Pieteikšanās: http://ej.uz/mediji_italija

Šis nav vienīgais no starptautiskajiem projektiem, ko piedāvā Liepājas Jauniešu māja. No 30. jūlija līdz 6. augustam desmit dalībnieku grupa dosies Jauniešu mājas organizētā starptautiskā apmaiņā “CONNECTED 3 ” uz Dāniju, kur nodarbosies ar dziesmu sacerēšanu, repošanu, dejošanu un teātra mākslu kopā ar jauniešiem no Lietuvas, Dānijas un Somijas.

Kā arī sākot no 24. jūlija līdz 24. augustam projekta “ES(T) IN FEST” ietvaros Liepājas Jauniešu mājā darbu sāks divi brīvprātīgie no Igaunijas, kur kopā ar Liepājas jauniešiem organizēs starptautiskās jaunatnes dienas svinības 12. augustā Liepājas Promenādē un koncertzāles “Lielais Dzintars” stāvlaukumā. Projekti tiek īstenoti programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Jaunieši, kas vēlas iesaistīties starptautiskos mācīšanās projektos, uzzināt par Eiropas brīvprātīgo darbu vai citiem vietējiem projektiem, aktivitātēm un brīvprātīgo darbu aicināti apmeklēt Jauniešu māju Kungu ielā 24 vai sekot līdzi informācijai Liepājas Jauniešu mājas facebook lapā www.facebook.com/JauniesuMaja vai rakstot e-pastu uz jauniesumaja@liepajasbjc.lv.