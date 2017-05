Jau trešdien, 10.maijā, Liepājā norisināsies ZZ Čempionāta pēdējais pusfināls, kas pilsētas stadionā “Daugava” radīs neatkārtojamu radošu un aktīvu svētku atmosfēru. Šogad Latvijas lielākās sporta un prāta spēles ZZ Čempionāts pulcēs ne vien skolēnu komandas, bet arī aktīvā dzīvesveida piekritējus, kuri tiek aicināti pievienoties svētkiem, iesaistīties atraktīvās nodarbēs, rotaļās, prāta spēlēs un, protams, arī baudīt Latviešu mūziķu Denisa un Arvja Reika koncertu, kas stadionā norisināsies otrajā pusfināla dienā, 11. maijā. Kopā ar hiphop izpildītājiem uz skatuves kāps arī vietējā Liepājas grupa “Poprockids”.

“ZZ Čempionāta sacensības liepājniekiem un arī visiem Latvijas skolēniem jau kļuvušas par gaidītu un iemīļotu tradīciju. Man ir prieks ik gadu redzēt vairākas Liepājas klases starp pusfinālistiem un finālistiem, vēl jo vairāk sniegt atbalstu pusfināla posma norisei tieši pie mums, vējainajā Liepājā. Ik gadu vēroju sacensības un esmu patiesi gandarīts, ka šogad mēs kopā ar organizatoriem spējam pasākumu padarīt plašāku un sākt šo labo tradīciju iedzīvināt ikkatrā pilsētnieka dienas kārtībā,” stāsta Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

10. maijā no plkst. 10.00 un līdz pat plkst. 20.00, kā arī 11.maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00 ZZ Čempionāta svētku dalībnieki varēs iemēģināt drona lidināšanas prasmes un tiks dota iespēja pašiem to pārvaldīt TSI Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra (APAC) stingrā uzraudzībā. Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs piedāvās pārbaudīt atjautību un veiklību braucienā ar ērmriteni un izmēģināt spēkus slackline trasē. ZZ Čempionāta svētku dalībnieki varēs izmēģināt arī ko neierastu – paši pārstādāt izdzertās PET pudeles, no tām ar “AKA Latvija” palīdzību radot ko pilnīgi jaunu. Savukārt “Sadales tīkls” jauniešiem piedāvās risināt dažādus elektrodrošības uzdevumus. Arī organizācija “Papardes zieds” un citi ZZ Čempionāta draugi Liepājas pusfinālam sagatavojuši aizraujošas un izglītojošas aktivitātes, kurās piedalīties ir aicināti visi.

Latvijas sporta un prāta spēles ZZ Čempionāts, piedāvājot draudzīgas sacensības, radošus uzdevumus un netradicionālus sporta veidus jauniešiem un skolēniem, šogad notiek jau 11. reizi. 2017. gada sezonā ZZ Čempionāta pusfināli norisinās Daugavpilī, Valmierā un Liepājā, katrā no pilsētām pulcējot teju 180 atraktīvākās Latvijas klases. Savukārt spēļu fināls norisināsies ZZ Festivāla ietvaros Jūrmalā šī gada 27.maijā. ZZ Čempionātu atbalsta un organizē telekomunikāciju uzņēmums “Tele2” un “Zelta Zivtiņa”. 2017. gadā pasākums norisinās sadarbībā ar draudzīgajām pilsētām Jūrmalu, Valmieru, Daugavpili un Liepāju. Plašāka informācija pieejama ZZ Čempionāta mājaslapā: http://www.zzcempionats.lv.