Nobalsot var jau šodien!

Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | vēlēšanu iecirkņi

Pašvaldību vēlēšanas notiks jau šo sestdien. Taču svarīgi atzīmēt, ka jebkuram, kurš nedēļas nogalē, iespējams, būs izbraucis ārpus pilsētas vai valsts vai citu iemeslu dēļ nevarēs doties uz savu iecirkni, trešdien, ceturtdien un piektdien ir iespēja nobalsot iepriekš. Trešdien iecirkņi būs atvērti no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien no pulksten 9 līdz 12, bet 2. jūnijā no pulksten 10 līdz 16.

Pašvaldību vēlēšanas – 2017

Kad?

3. jūnijā no pulksten 7 līdz 22.

Kā?

Lai nobalsotu, jādodas uz savu iecirkni, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību (eID).

Cik?

Liepājas domē jāievēlē 15 deputāti. Būs jāizvēlas no 10 sarakstiem.

Par un pret?

Atzīmi "+" pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no vēlēšanu zīmē ietvertajiem kandidātiem, viņš svītro kandidāta vārdu un uzvārdu. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu vēlēšanu zīmi.

Ko tālāk?

Aizlīmētā aploksne vēlētājam vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē jāiemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Pēc tam atliek vien gaidīt vēlēšanu rezultātus.

Lasītāju jautājumi

Vai vēlēšanās ir iespēja piedalīties tiem Liepājā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo ārvalstīs?

Nē, "Pašvaldību vēlēšanu likums" neparedz iespēju balsot no ārvalstīm. Līdz ar to vēlētāji, kuri ir iekļauti Liepājas iecirkņu vēlētāju sarakstos, pašvaldību vēlēšanās var piedalīties tikai tad, ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām būs Liepājā.

Kas jādara, ja vēlētājs nav saņēmis paziņojumu par to, kurā iecirknī viņam ir jābalso?

Jānoskaidro, uz kuru iecirkni jādodas balsot. To var noskaidrot gan internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa noskaidrošanas e-pakalpojumā, zvanot uz CVK uzziņu tālruni. E-pakalpojuma adresi var arī atrast CVK mājaslapā www.cvk.lv. Savukārt uzziņu tālruņa numurs ir 67049999. Tālrunis strādā darba dienās no pulksten 8 līdz 20, bet vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, darbosies no pulksten 7 līdz 24.

Vai balsošanu savā atrašanās vietā var pieteikt jebkurš?

Likumā noteikts, ka balsot savā atrašanās vietā drīkst tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī. Par iemeslu neierasties var būt ne tikai slimība, bet arī vecuma nespēks. Vēlētāji, kuri vēlēšanu iecirknī nevarēs ierasties, no vakardienas līdz 3. jūnijam pulksten 12 var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstisks pieteikums jāiesniedz vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var jebkura vēlētāja uzticības persona – radinieks, draugs, kaimiņš vai sociālās aprūpes darbinieks. Balsošanu atrašanās vietā nodrošina vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras pārstāvji vēlēšanu dienā ar izbraukuma vēlēšanu kasti un balsošanas materiāliem dodas pie visiem sava iecirkņa vēlētājiem, kuru iesniegumi ir pieņemti.

Kad būs zināmi pirmie provizoriskie rezultāti par jaunās domes sastāvu?

Balsu skaitīšanas ātrumu ietekmē vairāki faktori – gan kandidātu sarakstu un deputātu kandidātu skaits pašvaldībā, gan nobalsojušo vēlētāju skaits iecirknī. Tāpat arī vēlēšanu komisijas locekļu iepriekšējā pieredze nav mazsvarīga, ja komisija jauna, tad skaitīšana būs lēnāka, jo ar visām balsu skaitīšanas procedūrām būs jāsaskaras pirmo reizi, skaidro CVK.

Liepājas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Simona Petrovica prognozē – ja negadīsies tehniskas ķibeles, tad pirmie rezultāti varētu būs zināmi ap pulksten diviem trijiem naktī uz svētdienu.

Savukārt CVK jau ierasti vēlēšanu naktī plāno visu iecirkņu balsu skaitīšanas rezultātus publiskot to iesūtīšanas secībā savā pašvaldību vēlēšanu interneta vietnē http://pv2017.cvk.lv .

Vēlēšanu iecirkņi Liepājā:

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese 221. Liepājas 3.pamatskola Lazaretes iela 8 222. Liepājas speciālā internātpamatskola Klaipēdas iela 94 223. Liepājas domes Sociālā dienesta bērnunams Labraga iela 11 224. Liepājas Valsts tehnikums Ventspils iela 51 225. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola Oskara Kalpaka iela 96 226. Liepājas 7.vidusskola Celmu iela 6 227. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola Rīgas iela 50 228. Liepājas Reģionālā slimnīca Slimnīcas iela 25 229. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Ausekļa iela 9 230. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola Alejas iela 16 231. Liepājas Universitāte Lielā iela 14 232. Liepājas latviešu biedrības nams Rožu laukums 5/6 233. Liepājas 8.vidusskola Dunikas iela 9/11 234. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" Ezera iela 53/55 235. Liepājas Raiņa 6.vidusskola Ganību iela 106 236. Liepājas Ezerkrasta sākumskola Lauku iela 54 237. Liepājas 8.vidusskola Dunikas iela 9/11 238. A.Puškina Liepājas 2.vidusskola Liedaga iela 5 239. Koncertzāle "Lielais dzintars" Radio iela 8 240. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" Dārza iela 42 959. Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības iela 39

* - izceltie iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem