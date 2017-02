Pasaules Pretvēža dienā aicina pievērst uzmanību savai veselībai

Atslēgvārdi domes ziņas

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, savlaicīgu slimību atklāšanu, kā arī ārstēšanās iespējām, ik gadu 4.februārī tiek atzīmēta Pasaules Pretvēža diena.

Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa aicina iedzīvotājus izmantot valsts bezmaksas vēža savlaicīgas atklāšanas programmas piedāvātās iespējas. Atgādinām, ka šī programma izveidota 2009.gadā, lai veicinātu savlaicīgu vēža diagnostiku un mazinātu mirstību no onkoloģiskajām saslimšanām.

Diemžēl statistika liecina, ka vēl arvien atsaucība programmai ir zema. Kurzemē dzemdes kakla vēža skrīninga bezmaksas izmeklējumu veic vidēji 34% sieviešu, krūts vēža skrīninga izmeklējumus veic vidēji 40,1% sieviešu, taču zarnu vēža skrīningu veic tikai 4,1% iedzīvotāju.

Atgādinām, ka programmas ietvaros notiek:

krūts vēža skrīnings ar mamogrāfijas izmeklēšanas metodi, ko veic sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem reizi divos gados; dzemdes kakla vēža skrīninga programma sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem, izmeklējumus veic reizi trijos gados; zarnu vēža skrīninga programma (slēpto asiņu izmeklējums fēcēs), ko veic pacientiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi gadā.

Pa pastu saņemot centralizēto uzaicinājumu, lūdzam interesēties SIA “Piejūras slimnīca”, zvanot pa tālruni 63422968, lai saskaņotu izmeklēšanas laiku. Pēc skrīningā konstatētās patoloģijas, turpmākā izmeklēšana ir bezmaksas. Papildu informāciju meklēt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv .

Liepājā aktīvi darbojas biedrības “Dzīvības koks” Liepājas filiāle, kas ikdienā sniedz atbalstu onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Papildu informāciju var saņemt pie biedrības vadītājas Ilzes Vainovskas pa tālruni 28343138.

Papildu informācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, 634 04 747.