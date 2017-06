Teksta tiešraide: Balsošana rit pilnā sparā; ne visiem tā norit gludi

Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | liepajniekiem.lv | teksta tiešraide | vēlētāju aktivitāte

Klāt pašvaldību vēlēšanas! Portāls liepajniekiem.lv, kā ierasts vēlēšanu dienā strādā īpaši intensīvā režīmā gan Liepājā, gan novados, lai ziņotu par karstākajiem notikumiem no vēlēšanu iecirkņiem, par aktivitātēm ārpus tiem, par vēlētāju aktivitāti, par pārkāpumiem un, protams, lai paziņotu par vēlēšanu rezultātiem.

Visas dienas gaitā ziņosim par aktuālākajiem notikumiem, bet vakarā un nakts stundās jau vēstīsim, kāds noskaņojums valda partiju birojos un kādas ir pirmās reakcijas uz vēlēšanu iznākumu.

Ja arī tu novēro, nofilmē vai nofotografē ko interesantu, neparastu, kliedzošu vai biedējošu saistībā ar vēlēšanām, ziņo par to mums sociālajos tīklos vai e-pastā info@liepajniekiem.lv.

Tiešraide:

11:50



11:34

Arī Zaļajā birzī kāda pensionāre nav varējusi saskatīt, par ko balsot. Uz labu laimi izvēlējusies, pievilkusi krustiņu, bet nezina kam. Viņa vēlas kaut ko jaunu.

11:24

Laukos vēlēšanu dienai kā allaž ir drusku svētku gaisotne. Cilvēki sapucējušies, labprāt apstājas un aprunājas ar kaimiņiem un sen nesatiktiem paziņām. Nīcas centrā visur redz tādas sarunas.

11:12

Plašāka reportāža par vēlētāju noskaņojumu vēlēšanu rītā.

Vēlētāji steidz pie urnām; dažs - ar ziediem rokās https://t.co/Ms0c6PdGmF — liepajniekiem.lv (@liepajniekiemlv) June 3, 2017

11:06

8.vidusskolas vēlēšanu iecirknī kāds vājredzīgs pensionārs nevarējis salasīt, kas rakstīts biļetenos, tāpēc esot nobalsojis par pirmo sarakstu, kas pagadījies. Savukārt kāds cits vēlētājs gribējis nobalsot, uzrādot autovadītāja apliecību. Tas netika atļauts.

10:54

Karostā vēlēšanu iecirknis pilns, rindas. Pie skolas nav kur auto nolikt. Tikko esot pienācis pilsētas autobuss, tāpēc tāds mirklis, saka vēlētāja, bet iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Gunta Majevska saka, šogad Karostā nebijusi aktivitāte. Daudzi lūdzot, lai palīdz sarakstos atrast Agešinu. Liepājas partijas vēlētājs teica, ka "Saskaņa" jau ļoti bāzusies virsū ar aģitāciju pirms vēlēšanām. G.Majevska teica - nākot pat tādi, kuri "40 gadu vēlēšanās nav piedalījušies". Kaut kas to aktivitāti pamodinājis, iespējams, arī mediju darbs, cilvēki vairāk zinot, saka Majevska.

10:41

Pēc portāla rīcībā esošās informācijas līdz pulksten 10 Liepājā nekādi pārkāpumi vēlēšanu iecirkņos nav konstatēti.

10:37

Mārtiņš un Alda Jaunzemji un viņu meitiņa Elza ir grobiņnieki pavisam nesen, kopš decembra, Grobiņas novada domi vēl pirmoreiz. Viņi abi nāk no laukiem, Alda no Skrundas, bet Mārtiņš no Kazdangas. Sapazinušies Skrundā, studējuši Liepājā, taču vēlējušies dzīvot laukos, jo pilsētas drūzma traucējusi. Grobiņā pievilcīga bijusi latviskā vide.

Jaunzemju ģimene stāsta, ka bijis grūti izvēlēties, par ko balsot, jo neviens Grobiņas novada politiskais spēks nav pazīstams. Galvenais, ko viņi gaida no pašvaldības, ir bērnudārzs Elzai, rindā viņi esot "uz robežas". Pārējais Grobiņā esot tīri forši, īpaši skaistā apkārtne un plašās iespējas Mārtiņam pacopēt.

10:17

Nobalsots! Iespēju diena.Piedalīšos divās-valsts un dzimtas.Vēlēšanas un kāzas.Eh,dieniņa...!!!:)) — Karina Tatarinova (@katatata9) June 3, 2017

10:06

Liepājā šogad iepriekšējo balsošanu izmantojis lielāks skaits vēlētāju nekā pirms četriem gadiem. Ja 2013.gadā to paveica 3384 cilvēki, tad šoreiz jau gandrīz par tūkstoti vairāk - 4310. Procentuāli attiecīgi - 7,09% un 9,40%.

Savukārt pirmajā stundā nobalsojušo skaits visai līdzīgs - 332 (0,7%) pirms četriem gadiem un 368 (0,8%) šogad.

9:55

Grobiņā balso Vasarsvētku un sportiskā gaisotnē.

9:00

Rucavā balso par mazāko ļaunumu, Pusmūža sieviete Rucavā saka, ka apmierināta neesot ne ar vienu, bet jābalso ir. Gribētu, lai ir saimnieks. "Bet es nesaskatu pārmaiņas, arī līderi ne. Atkal varēs ņegāties un dalīt amatus."

8:47

Pāvels Jurs teic, ka balsot jāiet kaut vai tāpēc, lai pēc tam nav jābrēc.

8:20

Nīcā agri nākušie vēlētāji vaicā, vai bufete arī darbojas. Vēlēšanu komisijai nākas atzīt, ka diemžēl ne. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Andra Eglīte stāsta, ka vēlētāji šogad esot kļuvuši zinošāki, info plakāti palīdz saprast, kā balsot.

Ja no rīta nobalso, tad visa diena brīva, saka nīcnieki, kaimiņi Zenta Liepiņa un Laimonis Ate. Savukārt Valijai Egmanei jādodas uz tirgu. Nīcā viss esot labi, ja negrimst alkoholā un kaut ko rušina. Problēma - nav autobusu pieturu būdiņu, bet to jau pašvaldība nevarot paveikt.

8:12

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, pirmajā stundā Liepājā nobalsojuši jau 368 cilvēki.

7:32

Vēlēšanu iecirknī 10.vidusskolā jau tūlīt pēc pulksten 7 vien no pirmajām vēlētājām bija Elza Lange, kas vēlēšanās piedalās vienmēr. "Labs darbs, kas padarīts!" viņa skaidro, kāpēc balsojusi tik agri. Iecirknī arī Alīda Samusēvica ar vīru, kuri rīta agrumā ieradušies, jo vīram jau pulksten 8 jādodas uz darbu. Pilsoņa pienākums izpildīts!

7:02

Šeit arī atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem par vēlēšanu norisi.

7:01

Tie, kas vēl nav izlēmuši, par ko balsot, vēl var iepazīties ar visiem sarakstiem un deputātu kandidātiem.