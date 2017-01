"Liepāja" netiek galā ar igauņu tālmetieniem un zaudē Raplā

Atslēgvārdi bbl | liepāja/triobet

"Triobet" Baltijas Basketbola līgā otrdien, 10. janvārī zaudējumu ar 71:83 piedzīvoja "Liepāja/Triobet" basketbolisti, izbraukumā Igaunijā piekāpjoties A apakšgrupas līdervienībai "Avis Rapla". Liepājniekus no zaudējuma neglāba arī Latīfa Makmalana 26 gūtie punkti.

Spēles pirmajās minūtēs vadībā izvirzījās Igaunijas komanda, bet abu komandu uzbrukums uz vairākām minūtēm iestrēga. Pirmās ceturtdaļas ceturtajā minūtē "Liepāja/Triobet" pēc izcīnītām atlēkušajām bumbām veica ātru pāreju uzbrukumā, divas reizes ātrajos uzbrukumos punktus gūstot Rozītim un Ausējam, kas kurzemniekiem ļāva izvirzīties vadībā ar 6:5. Pirmās ceturtdaļas otrajā pusē rezultatīvi spēlē no soliņa iesaistījās liepājnieku saspēles vadītājs Makmalans, gūstot "Liepāja/Triobet" trīs grozus pēc kārtas. Pusotru minūti pirms ceturtdaļas noslēguma "Avis Rapla" uz brīdi pārņēma spēles vadību, bet pēdējā minūtē Aizpurs realizēja trīs punktu metienu, bet līdz ar ceturtdaļas beigu signālu Makmalans realizēja "and one", palielinot vēju pilsētas komandas pārsvaru līdz 25:19.

Otrās ceturtdaļas ievadā rezultatīvi darbojoties Igaunijas komandas slovēņu saspēles vadītājam Bratozam, liepājnieku iekrātais pārsvars strauji izkusa. Pēc ceturtdaļā trīs nospēlētām minūtēm trīs punktus ar sodu realizēja Suarezs, izvirzot vadībā mājiniekus. Liepājniekiem neizdevās apturēt igauņu metienus no tālās distances, nonākot iedzinējos ar astoņiem punktiem (33:41). Liepājnieku pakaļdzīšanos ar precīzu trīspunktnieku iesāka Krastiņš. Minūti līdz puslaika noslēgumam Montgomerijs samazināja starpību līdz četriem punktiem, bet puslaika priekšpēdējā uzbrukumā Suarezs atjaunoja sešu punktu vadību "Avis Rapla". Tomēr pēdējais vārds pirmajā puslaikā piederēja Liepājas komandai. Makmalans pēdējā sekundē stūrī atrada brīvo Bērziņu, kurš līdz ar puslaika beigu signālu raidīja grozā trejaci, samazinot starpību līdz 45:48.

Agra Galvanovska padotie otro puslaiku iesāka ar spiedienu uz groza apakšu, iegūstot viena punkta pārsvaru, bet "Avis Rapla" ātri atbildēja ar pustālo metienu un trīs trejačiem ātrajā pārejā, panākot desmit punktu vadību - 59:49. Pēc "Liepāja/Triobet" pieprasītā minūtes pārtraukuma, igauņu uzbrukums nedaudz atdzisa, tomēr tuvāk par desmit punktiem, Liepājas komanda nespēja pietuvoties. Pieļaujot kļūdas Montgomerijam (nostaigāts) un Makmalanam (centra auts) "Avis Rapla" sasniedza 16 punktu vadību. Trešās ceturtdaļas pēdējās divās ar pusi minūtēs nevienai no komandām neveicās ar metienu realizēšanu no spēles, bet ar trīs soda metieniem "Liepāja/Triobet" līdz ceturkšņa noslēgumam samazināja starpību līdz 56:69.

Noslēdzošajā ceturtdaļā ievadā Krastiņš un Makmalans divreiz pietuvināja liepājniekus līdz desmit punktu deficītam, tomēr pārvarēt šo barjeru neizdevās līdz ceturtdaļas vidum, kad Makmalana metiens caurgājienā panāca 63:71. Liepājnieku iespēju samazināt starpību līdz sešiem punktiem neļāva realizēt spēles soģi, strīdīgā situācijā neieskaitot divus punktus Makmalana ātrajā uzbrukumā, kad metienu jau pēc atsišanās pret groza vairoga bloķēja igaunis Kaldre. Jau nākošajā uzbrukumā "Avis Rapla" ar soda metienu panāca deviņu punktu pārsvaru. "Liepāja/Trobet" ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē centās izmisīgi atspēlēties uzbrukumu noslēgumos metienus uzņemoties Grifinam un Makmalanam. Divas minūtes mača pirms beigām komandas apmainījās ar precīziem tālmetieniem, rezultātam pēc Makmalana trejača kļūstot 71:77. Amerikāņu saspēles vadītājs turpināja paļauties uz tālmetieniem, tomēr bumba grozā nekrita un pēdējā minūte sākās ar astoņu punktu vadību igauņiem. Mača izskaņā laukumā risinājās haotiski notikumi, abām komandām pieļaujot kļūdas, bet Suareza ātrais uzbrukums pielika punktu kurzemnieku cerībām uz izglābšanos. Spēles beigās "Liepāja/Triobet" ar rezultātu 71:83 piedzīvoja sezonas piekto zaudējumu Baltijas līgā. "Avis Rapla" uzvarā lielu lomu spēlēja 12 realizētie trīs punktu metieni.

"Avis Rapla" - "Liepāja/Triobet" 83:71 (19:25, 29:20, 21:11, 14:15).

Avis Rapla: Suarezs 21, Volaids 16, van der Marss 14 (15 atl. bum.), Kaldre 12, Bratozs 11, Pāsoja 7, Lips 2.

Liepāja/Triobet: Makmalans 26, Rozītis 10, Montgomerijs 9, Krastiņš 8, Grifins 6, Ausējs 6, Aizpurs 3, Bērziņš 3, Butjankovs.