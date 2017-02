"Liepāja/Triobet" BBL izslēgšanas spēles sāk ar pārliecinošu uzvaru viesos

Atslēgvārdi bbl | liepāja/triobet

"Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) izslēgšanas spēles sekmīgi sākusi "Liepāja/Triobet". Liepājnieki viesos pārliecinoši ar rezultātu 92:75 pieveica "TLU Kalev" vienību no Igaunijas. Uzvarētājs tiks noskaidrots divu spēļu summā.

"Liepāja/Triobet" izslēgšanas spēlēs iekļuva, pateicoties "Ventspils" un Lietuvas komandu sekmēm Eiropas kausu turnīros. "TLU Kalev" šajā sezonā nepiedalījās BBL pamatturnīrā, jo startēja FIBA Eiropas kausa turnīrā, kur nespēja uzvarēt nevienā no četrām grupu turnīra spēlēm. Arī Igaunijas čempionātā šai komandai nav veicies spoži, kas liepājniekiem deva cerības uz labvēlīgu gala iznākumu divu spēļu summā.

Spēles rezultātu atklāja Liepājā uzspēlējušais Dorde Dželetovičs, kam sekoja Karla Montgomerija atbilde otrā laukuma galā. Dželetovičs vēlreiz izvirzīja mājiniekus vadībā, bet tad ar triecienu grozā no augšas izcēlās Ingars Aizpurs. "TLU Kalev" basketbolisti turpmākajās minūtēs veica izrāvienu, izvirzoties vadībā ar 16:7. Artūrs Ausējs un Kārlis Lasmanis sadeldēja deficītu līdz četriem punktiem, bet tad Ausējs pārkāpa noteikumus pret Kristo Sāgi, ļaujot tam gūt četrus punktus vienā uzbrukumā. Liepājnieki pirmās ceturtdaļas izskaņā turpināja atspēlēšanos, pēc Roberta Krastiņa precīzā tālmetiena noslēdzot to ar rezultātu 21:23.

Otro ceturtdaļu ievadīja Krastiņa un Mihela Kurga precīzie tālmetieni. Neilgi pēc tam precīzs no tālienes bija arī Kaido Saks, izvirzot mājiniekus vadībā ar 31:24. Liepājnieki spēja izmantot pretinieku vājuma brīdi uzbrukumā, pārņemot vadības grožus savās rokās (35:33). Mājinieki centās uzturēt augstu spēles tempu, kurā jutās labi arī viesi no Liepājas. Uz brīdi spēle izlīdzinājās, bet tad pa tālmetienam realizēja Rihards Bērziņš un Krastiņš, liekot pretiniekiem trīs ar pusi minūtes līdz puslaika beigām ņemt pārtraukumu (41:36). Arī pēc pārtraukuma viesi ļoti cieši spēlēja aizsardzībā, kas "TLU Kalev" basketbolistiem radīja ļoti lielas grūtības. Tikmēr otrā laukuma galā divas minūtes līdz puslaika beigām Bērziņš realizēja pilnīgi brīvu tālmetienu no stūra (46:36). Ieilgušo klusuma periodu pārtrauca Kristo Sāges precīzais tālmetiens, turpinot savu izrāvienu vēl ar pieciem punktiem. Puslaika izskaņā Ausējs vēl realizēja vienu soda metienu, uzstādot pirmā puslaika gala rezultātu - 47:44.

Trešo ceturtdaļu labi sāka Bērziņš, gūstot piecus punktus un atjaunojot sešu punktu pārsvaru (54:48). Mājiniekiem izdevās sadeldēt deficītu uz pusi, bet tad pēc labas saspēles perimetrā tālmetienu realizēja Malkolms Grifins. Liepājnieki turpināja segt mājiniekiem neparocīgo zonas aizsardzību, kas bija viens no garantiem palikšanai vadībā. Mazliet vairāk nekā divas minūtes līdz ceturtdaļas beigām Grifins otro reizi spēlē bija precīzs no tālās distances, liekot "TLU Kalev" ņemt minūtes pārtraukumu (68:57). Atlikušās divas minūtes bija neprecīziem metieniem bagātas. Tādējādi liepājnieki nosargāja iegūto pārsvaru, esot vadībā ar 71:59.

Ceturtās ceturtdaļas pirmajās minūtēs liepājnieki dominēja laukumā, spējot palielināt savu pārsvaru līdz teju vai 20 punktiem (83:65). Tā kā uzvarētājs duelī tiek noteikts divu spēļu summā, tad atslābt nedrīkstēja ne uz brīdi. Komandas pēc rezultatīvā ceturtdaļas sākuma ilgu laiku palika tukšā, nespējot uzlauzt viena otras aizsardzību. Varēja teikt, ka veiksme nebija mājinieku sabiedrotā, jo pēc vairākiem tālmetieniem bumba spītīgi izgriezās no groza stīpas. Liepājnieki gan par to nevarēja sūdzēties, pirmo reizi iegūstot vairāk nekā 20 punktu pārsvaru pēc Krastiņa precīzā tālmetiena. "Liepāja/Triobet" produktīvi nospēlēja līdz mača beigām, svinot pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 92:75.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 24 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Roberts Krastiņš, bet attiecīgi 20 un 17 punkti Artūram Ausējam un Rihardam Bērziņam. "TLU Kalev" komandā teju pie "triple-double" tika bijušais "Valka/Valga" spēlētājs Kristo Sāge, gūstot 23 punktus, atdodot deviņas rezultatīvas piespēles un izcīnot astoņas atlēkušās bumbas, bet "double-double" Dordem Dželetovičam - 17 punkti un 11 atlēkušās bumbas.

"TLU Kalev" - "Liepāja/Triobet" 75:92 (23:21, 21:26, 15:24, 16:21).