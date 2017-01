"Liepāja/Triobet" BBL regulāro sezonu beidz ar uzvaru pār "Barsy"

Atslēgvārdi bbl | liepāja/triobet | basketbols

Pārliecinošu uzvaru "Triobet" Baltijas Basketbola līgas regulārās sezonas noslēgumā izcīnījusi "Liepāja/Triobet". Liepājnieki lieliski aizvadīja otro puslaiku pret Aturau "Barsy" un sagrāva Kazahstānas komandu ar rezultātu 87:50.

Liepājnieki BBL turnīrā neizmantoja iespējas, lai pārvestu mājās no Igaunijas divas uzvaras, kas licis palikt ar četrām uzvarām un septiņiem zaudējumiem turnīra tabulas piektajā vietā. Šodien gan atkal tieši Liepājas komanda bija mača favorīte, spēlējot pret vien divas uzvaras izcīnījušo Aturau "Barsy" komandu no Kazahstānas. Jāsaka gan, ka "Barsy" abas uzvaras izcīnīja pagājušajā nedēļā, pieveicot "Liepājas/Triobet" pāri darītājas "Port of Parnu" un "Avis Raplu". Abas komandas jau tikās decembra sākumā, kad liepājnieki uzvarēja ar 89:75.

Bez sava pamatcentra, Dāvja Rozīša, palikušie liepājnieki maču sāka ar 7:2 izrāvienu. Viesi pievilka rezultātā līdz diviem punktiem, bet nespēja atjaunot līdzsvaru uz tablo. Līdz ceturtdaļas vidum "Liepāja/Triobet" palielināja savu pārsvaru līdz septiņiem punktiem (14:7). Abu komandu amerikāņu viesspēlētāji padarīja spēli visai haotisku un nekvalitatīvu. Ātri pie trešās piezīmes tika Artjoms Butjankovs, kas iecirta robu mājinieku garajā galā.

Mājinieki piedāvāja pretiniekiem zonas aizsardzību, kas nesa vēlamo rezultātu. Laukumā dodoties latviešu spēlētājiem, spēle kļuva mierīgāka, bet ar punktu gūšanu tāpat nesekmējās. Ceturtdaļas izskaņā bijušais Liepājas komandas basketbolists Raiens Kuks sarežģītā epizodē atzīmējās ar trīs punktu gājienu, bet pēc tam realizēja vēl vienu metienu, kas ļāva sadeldēt deficītu līdz četriem punktiem - 15:19.

Otrās ceturtdaļas ievadā uzspīdēja Kārlis Lasmanis, kurš īsā laikā guva piecus punktus, palielinot pārsvaru līdz deviņiem punktiem. Tas gan ātri atkal sadila līdz četriem punktiem, un Butjankovs saņēma ceturto piezīmi. Tuvojoties ceturtdaļas vidum, tālmetienu ar sodu realizēja Artūrs Ausējs, tiekot uzreiz pie četriem punktiem. Nākamajā uzbrukumā Ausējs realizēja vēl vienu brīvu tālmetienu, bet četras minūtes līdz puslaika beigām "Liepāja/Triobet" pirmo reizi ieguva vairāk nekā 10 punktu pārsvaru (35:24). Pēc minūtes pārtraukuma "Barsy" turpināja spēlēt pasīvi, nonākot iedzinējos ar 15 punktu deficītu. Atslābums aizsardzībā un Karla Montgomerija nesportiskā piezīme ļāva viesiem atspēlēties, pirmajam puslaikam noslēdzoties ar rezultātu 41:30.

Otro puslaiku ar diviem precīziem tālmetieniem sāka Ausējs, kurš jau bija trāpījis piecus no astoņiem tālmetieniem. Drīz vien arī sestais un septītais tālmetiens krita grozā, pēc četrām spēlētām minūtēm dodot savai komandai 20 punktu pārsvaru (53:33). Ceturtdaļas otrajā pusē no Ausēja stafeti pārņēma Roberts Krastiņš, ar kura rezultativitāti pietika, lai pietuvinātu rezultāta starpību 30 punktiem (63:35). Latīfs Makmalans pēdējā minūtē arī divreiz bija precīzs no tālās distances, raidot grozā metienu arī līdz ar beigu signālu. "Barsy" ceturtdaļā guva vien astoņus punktus, jau sākot samierināties ar sagrāvi - 71:38.

Ceturtajā ceturtdaļā liepājnieki turpināja audzēt pārsvaru, pietuvojoties jau 40 punktiem. "Barsy" spēja nedaudz pievilkt, neļaujot Liepājas komandai sasniegt šo milzīgo pārsvaru. Tiesa, zem 30 punktu starpībai viesi nespēja palīst, "Liepājai/Triobet" noslēdzot regulāro sezonu ar graujošu uzvaru un Malkolma Grifina skaistu triecienu grozā no augšas - 87:50.

Viens no uzvaras pamatakmeņiem bija trešajā ceturtdaļā realizētie tālmetieni. Labākais bija Artūrs Ausējs, kurš realizēja septiņus no 10, kopā gūstot 25 punktus, bet trīs no pieciem Robertam Krastiņam, kura rēķinā 13 punkti."Barsy" labā 17 punktus guva Trevins Parks.

"Liepāja/Triobet" - "Barsy" 87:50 (19:15, 22:15, 30:8, 16:12).

"Liepāja/Triobet": Ausējs 25 (3pts 7/10), Krastiņš 13, Makmalans 10, Montgomerijs 10 (13 ab), Lasmanis 9, Butjankovs 8 (10 ab), Aizpurs 6, Grifins 5 (10 rp, 6 ab), Pīternieks 1, Bērziņš.

"Barsy": Parks 17, Bažins 10 (7 ab), Jevstigņējevs 6, Kuks 5, Iļins 3, Savčenko 2, Mičējevs 2, Uķegens 2, Matjukevičs 2, Gubaševs 1, Maidekins, Žunusovs.