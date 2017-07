Hornačeks izslēdz Porziņģa aizmainīšanu uz citu komandu

Atslēgvārdi kristaps porziņģis | basketbols | knicks

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks izslēdzis iespēju, ka latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis varētu tikt aizmainīts uz citu šīs līgas vienību.

Pašlaik 21 gadu vecais Porziņģis divu sezonu laikā kļuvis par vienu no "Knicks" līderiem, tomēr pavasarī, būdams neapmierināts par klubā notiekošo, viņš neapmeklēja sezonas noslēguma tikšanos ar vadību. Savukārt pēc tam parādījās daudz spekulāciju par latvieša nākotni, bet īsi pirms drafta pastāvēja iespēja, ka viņš varētu tikt aizmainīts. Tā brīža "Knicks" prezidents Fils Džeksons esot veicis pārrunas ar Bostonas "Celtics" un Fīniksas "Suns" komandām.

Tiesa, nekāds darījums tā arī nenotika, turklāt neapmierinātību par iespējamo Porziņģa aizmainīšanu izrādījis "Knicks" īpašnieks Džeimss Doulans, kurš pagājušajā nedēļā atlaida Džeksonu.

"Domāju, ka Džeksons tirgū tikai uzklausīja piedāvājumus nevis reāli gribēja aizmainīt Porziņģi. Mēs mīlam Kristapu un to, ko viņš dara, tāpēc neredzu iespēju, ka viņš varētu doties prom," ESPN citē Hornačeka teikto.

Tiek plaši uzskatīts, ka Džeksons vēlējies Porziņģim šādā veidā sniegt mācību par tikšanās neapmeklēšanu. Tikmēr Hornačeks neuzskatot, ka Porziņģa neierašanās uz tikšanos būtu liela bēda, tomēr piebilda, ka latvietis no tā varētu šo to mācīties.

"Basketbolisti paši lemj, ko darīt. Esmu pārliecināts, ka mēs izrunāsimies, kad Kristaps atgriezīsies. Ja grasies kļūt par komandas līderi, no šādiem notikumiem ir jāmācās. Tomēr tas nav nekas tik ļoti svarīgs," izteicās Hornačeks.

Savukārt laikrakstam "The New York Daily News" Hornačeks komentējis arī Porziņģa iecienītā trenera Džoša Longstafa atbrīvošanu no amata.

"Mūsu kolektīvā ir daudz cilvēku. Džoša līgums bija noslēdzies, un jutām, ka arī esošie speciālisti var veikt viņa darbu. Savulaik treneru kolektīvā esmu strādājis arī trijatā, tomēr Ņujorkā mums ir 25 cilvēki. Resursu ir ļoti daudz," sacīja Hornačeks.

Longstafs pērn viesojās pie Porziņģa Liepājā, abiem kopā strādājot individuāli, kā arī trenerim piedaloties latvieša meistarklasē. Arī šovasar bija plānota trenera došanās uz Latviju, piedevām, bija runas, ka Porziņģis priecātos, ja Longstafs atrastos arī Latvijas valstsvienības treneru kolektīvā, izlasei gatavojoties un startējot Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Tiesa, "Knicks" galvenais treneris gan nenoliedza, ka kāds no kluba speciālistiem varētu doties uz Eiropu un iesaistīties izlašu darbā, jo kontinenta meistarsacīkstēs bez Porziņģa grasās piedalīties arī lietuvietis Mindaugs Kuzminsks un spānis Villijs Ernangomess.

Porziņģis savā debijas sezonā 72 mačos vidēji guva 14,3 punktus, izcīnīja 7,3 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,9 pretinieku metienus, bet otrajā sezonā 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas, kā arī veica 2,0 blokus.