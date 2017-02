Jākobsone 110 sekundēs maina spēli, "Vega 1/Liepāja" uzvar Rīgā

Atslēgvārdi vega1/liepāja | basketbols

Latvijas-Igaunijas basketbola līgas "Top 4" turnīrā trešdien, 8. februārī, notika viena spēle. "Vega 1/Liepāja" izbraukumā uzvarēja Rīgas Stradiņa Universitāti ar 74:61.

Aivara Vīnberga komanda pirmajā ceturtdaļā sarūpēja viešņām pārsteigumu, īsā laikā iemetot piecus tālmetienus. Arta Frīdenberga un Paula Langina perimetrā izcēlās pa divām reizēm, bet Zane Ozoliņa pievienoja vienu trīspunktnieku. Tālmetienu lietus palīdzēja atspēlēties no 0:9 un izlīdzināt rezultātu – 21:21. Pārsvara iegūšanai ar to bija par maz – liepājnieces labāk spēlēja aizsardzībā un agresīvāk cīnījās zem groziem. Kristīnas Petermanes tālmetiens atjaunoja vadību viešņām – 21:24.

Otrās ceturtdaļas sākumā liepājnieces vairākas reizes pārķēra bumbu un guva 10 bezatbildes punktus – 21:34. Desmitminūtes vidū RSU rezervistes samazināja starpību, pēc Ozoliņas tālmetiena atjaunojot intrigu – 30:36. Puslaika izskaņa no jauna piederēja kurzemniecēm, kuras veica kārtējo 1:9 izrāvienu. Ievas Vītolas piecu punktu sērija, Sabīnes Lipes metiens lēcienā un Ilzes Jākobsones trāpījums no groza apakšas panāca plus četrpadsmit – 31:45.

Mājinieces turpināja cīnīties un par neatlaidību tika atalgotas. Trešās ceturtdaļas izskaņā starpība saruka no sešpadsmit (31:47) līdz pieciem punktiem – 50:55. Guna Lagzdiņa turpināja izcelties RSU uzbrukumā, četrarpus minūtes līdz pamatlaika beigām sadeldējot deficītu līdz diviem punktiem – 57:59. Liepājas rindās iniciatīvu uzņēmās Ilze Jākobsone. Saspēles vadītāja iemeta no visām pozīcijām, guva septiņus punktus pēc kārtas un nodrošināja uzvaru (57:66 un 61:68). Atlikušajās 100 sekundēs liepājnieces sameta sešus bezatbildes punktus.

Latvijas-Igaunijas līgas savstarpējās spēlēs “Vega 1/Liepāja” izvirzījusies vadībā ar 6-5. Pēdējo piecu sezonu laikā komandas pavisam tikušās 16 reizes un arī šajā duelī pārsvars ar 9-7 pieder liepājniecēm.