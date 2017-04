Atslēgvārdi lbl | liepāja/triobet | basketbols

"OlyBet" Latvijas Basketbola līgas ceturtdaļfinālu ar dominējošu spēli uzsāka "Valmieras/Ordo" basketbolisti, kas savā laukumā ar rezultātu 101:70 sagrāva "Liepāju/Triobet", sperot pirmo soli pretī pusfinālam.

Spēles rezultātu ar stūra tālmetienu atklāja Mareks Jurēvičus, bet valmierietis Jānis Kaufmanis caurgājienā guva divus punktus ar sodu, izlīdzinot rezultātu. Turpmākajās minūtēs kontroli pārņēma valmierieši, groza apakšā punktus gūstot Doram Fišeram, bet no tālās distances precīzi metot Mārtiņam Laksam. Pirmās ceturtdaļas vidū pēc Damjēra Pitsa pustālā metiena mājinieku pārsvars pieauga līdz 16:8. Valmierieši nedomāja apstāties arī ceturtdaļas otrajā pusē, kad Raimonds Gabrāns ar trejaci palīdzēja vidzemniekiem sasniegt 16 punktu vadību. Pirmo desmit minūšu izskaņā Džeilena Stīla trejacis un Artūra Ausēja pustālais metiens samazināja viesu deficītu. Rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas 28:15.

Otro ceturtdaļu "Valmiera/Ordo" uzsāka ar auta izspēli Haralda Kārļa bumbas triecienam no augšas. Valmierieši pēc komandas kapteiņa Artūra Bērziņa tālmetiena sasniedza +18, bet Mareks Jurevičus neļāva sasniegt mājiniekiem vēl lielāku pārsvaru, pārtverot bumbu un vienatnē aizskrienot ātrajā uzbrukumā. Nākošajā uzbrukuma pozīcijā Artjoms Butjankovs iespieda pretinieku zem groza, rezultāts 21:35 no "Liepājas" skatu punkta. Pēc Uvja Helmaņa pieprasītā pārtraukuma vidzemnieki palielināja intensitāti, gūstot deviņus punktus pēc kārtas. Puslaika izskaņā laukumā dominēja Jānis Kaufmanis, gūstot grozus no pustālās distances un izkārtojot vieglus punktus komandas biedriem. Puslaika pārtraukumā Vidzemes komanda devās ar graujošu pārsvaru 52:27.

Spēles otrā puslaika ievadā ar precīziem tālmetieniem apmainījās Laksa un Jurevičus, saglabājot 25 punktu pārsvaru valsts čempionvienībai. Trešās ceturtdaļas turpinājumā neko liepājnieki nespēja padarīt Kaufmanim, kurš vairākkārt netraucēti devās caurgājienos, pārsniedzot valmieriešiem 30 punktu vadību. Jau trešās ceturtdaļas sestajā minūtē Lauris Blaus panāca rezultātu 71:40, liekot "Liepājai/Triobet" šajā mačā izskatīties bezspēcīgai pret Uvja Helmaņa padotajiem. Mača trešais ceturksnis noslēdzās ar Eštona Mičela pustālo metienu līdz ar beigu signālu, kas "Valmieras/Ordo" labā sasniedza rezultātu 79:50.

Arī noslēdzošajā spēles daļā ar ātru pāreju uzbrukumā "Valmiera" atrada vājās vietas pretinieku aizsardzībā, gūstot vieglus punktus. Groza konstrukciju nodrebināja Ervīns Jonāts un Dors Fišers, līdz ceturkšņa vidum panākot rezultātu 85:57. Liepājnieku centieni mazināt rezultāta starpību nemainīja ne spēles iznākumu, ne spēja samazināt kurzemnieku deficītu. Pēdējā minūtē vienīgais atklātais jautājums bija par valmieriešu iespējām sasniegt simts punktu robežu. Par prieku vietējiem līdzjutējiem, Kaufmanis ar soda metienu guva "Valmieras/Ordo" līdzjutēju pieprasīto simto punktu. Spēle noslēdzās ar rezultātu 101:70, pirmo uzvaru ceturtdaļfināla sērijā līdz trīs panākumiem atvedot "Valmierai/Ordo".

"Valmiera/Ordo" - "Liepāja/Triobet" 101:70 (28:15, 24:12, 27:23, 22:20).