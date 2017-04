Atslēgvārdi lbl | liepāja/triobet

"OlyBet" Latvijas Basketbola līgas ceturtdaļfināla sērijas ceturtajā cīņā "Liepāja/Triobet" savā laukumā pārliecinoši apspēlēja "Valmieru/Ordo", gūstot panākumu ar 93:74, tādējādi sērijā izlīdzinot rezultātu 2-2.

Spēles pirmajās minūtēs "Liepāja/Triobet" groza apakšā meklēja Artjomu Butjankovu, kurš labi ieņēma pozīciju un realizēja divus metienus, bet "Valmiera/Ordo" pārņēma mača vadību pēc Mārtiņa Laksas danka caurgājienā un Dora Fišera "alley-oop" bumbas trieciena grozā - 8:4 par labu Vidzemes komandai. Līdz pirmās ceturtdaļas vidum Kārļa Lasmaņa un liepājnieku līdera Butjankova tālmetieni atguva pārsvaru "Liepājai". Divas minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām Dora Fišera soda metieni deva divu punktu pārsvaru "zaļajiem", bet pirmo desmit minūšu noslēgumā Mareks Jurevičus raidīja grozā tālmetienu, bet Karls Montgomerijs guva divus punktus no groza apakšas, ļaujot liepājniekiem noslēgt ceturtdaļu vadībā ar 21:18.

Spēles otrā ceturtdaļa tika iesākta ar Roberta Krastiņa precīzu tālmetienu, bet valmieriešu rindās ar to pašu atbildēja Jānis Kaufmanis. Nelielu rezultāta pārsvaru "Liepāja" saglabāja līdz ceturtdaļas vidum, bet ceturkšņa otrajā pusē Agra Galvanovska padotie veica izrāvienu, īsā laikā liekot Uvim Helmanim pieprasīt divus minūtes pārtraukumus. Jaunais Rihards Bērziņš gūstot piecus punktus pēc kārtas pārsniedza mājiniekiem desmit punktu vadību - 37:26. No tālās distances precīzi bija Artūra Ausēja un Butjankova tālmetieni, sasniedzot 17 punktu pārsvaru mājiniekiem. Ar tik lielu starpību "Valmiera" pārtraukumā doties nevēlējās un puslaika noslēdzošajā minūtē rezultatīvs bija Kaufmaņa caurgājiens pa kreiso pusi un Pitsa trejacis. Pārtraukumā ejot "Liepāja/Triobet" atradās vadībā ar 47:35.

Otrais puslaiks sākās ar Lasmnaņa trejaci, gūstot kurzemnieku 50. punktu šajā spēlē. Valmieriešiem puslaika sākums bija katastrofāls, īsā laikā pieļaujot divas rupjas kļūdas, bet "Liepājas" rindā vēl vienu tālmetienu grozā raidīja Grifins, sasniedzot +18 "lauvām". Neliels uzplaiksnījums "Valmierai" izdevās ar Kaufmaņa un valmieriešu kapteiņa Bērziņa caurgājieniem, tomēr liepājnieki lielu enerģiju turpināja cīnīties un atjaunoja iepriekš sasniegto pārsvaru. Četras minūtes pirms trešā ceturkšņa noslēguma Jurevičus ar pustālo metienu sasniedza rezultātu 65:45. Tomēr "Valmiera/Ordo" balto karogu neizkāra. Jānis Kaufmanis uzņēmās līdera lomu, uzbrūkot grozam pats un izkārtojot brīvu tālmetienu dzimšanas dienas gaviļniekam Haraldam Kārlim. Valmierieši pietuvojās līdz 11 punktu starpībai, bet līdz ar ceturtdaļas noslēgumu traku tālmetienu realizēja Karls Montgomerijs. Tādējādi pirms noslēdzošās ceturtdaļas "Liepāja/Triobet" atradās vadībā ar 74:59.

Ceturtajā ceturtdaļā "Valmiera" nespēja izvairīties no kļūdām un punkt nekrājās pietiekami raiti, lai nopietni sadeldētu rezultāta starpību. Nespējot paveikt trenera uzdevumus, viesiem rokas nokārās, savukārt "Liepāja" spēlēja iedvesmoti un ceturtās ceturtdaļas vidū Roberts Krastiņš augstā lēcienā trieca bumbu grozā no augšas, sasniedzot rezultātu 84:65. Agris Galvanovskis jau diezgan laicīgi laukumā sūtīja gados jaunos basketbolistus, tomēr neliels valmieriešu izrāviens lika Kurzemes komandai atgriezties pie pamatsastāva spēlētājiem. Divas minūtes pirms mača beigām vidzemnieki pēc Raimonda Gabrāna precīzā metiena pietuvojās līdz -11. Mača noslēgumā "Liepāja/Triobet" bez liekiem pārdzīvojumiem noturēja uzvaru, tiekot pie sērijas otrā panākuma ar rezultātu 93:74. Līdz ar to sērijā rezultāts kļuvis neizšķirts 2-2, tādēļ izšķirošā piektā cīņa par iekļūšanu pusfinālā norisināsies pirmdien Valmierā.

Liepājas Olimpiskajā centrā lieliski mājinieki izmantoja savu grozu priekšrocības, raidot cauri tīkliņam 15 trejačus. Tikmēr valmierieši spēja gūt tikai četrus tālmetienus. Šī problēma vidzemniekiem bija arī sērijas otrajā cīņā. "Liepājas" sastāvā uzvaru kaldināja komandas garie spēlētāji Artjoms Butjankovs un Karls Montgomerijs, attiecīgi gūstot 20 un 18 punktus. "Valmieras/Ordo" centrs Dors Fišers guva 19 punktus un bloķēja divus pretinieku metienus.