"Liepāja" uguņo pirmajā puslaikā un nosargā uzvaru pār "Valmieru"

Atslēgvārdi lbl | liepāja/triobet

"OlyBet" Latvijas Basketbola līgas ceturtdaļfinālā "Liepāja/Triobet" spēja izlīdzināt rezultātu sērijā, ar 85:80 pieveicot "Valmieru/Ordo". Liepājniekiem ar 22 punktiem uzvaru kaldināja Malkoms Grifins.

Pirmajās minūtēs abas komandas apmainījās ar precīziem uzbrukumiem, bet Malkoms Grifins ar trīs punktu metienu pirmo reizi mača trešajā minūtē izvirzīja vadībā "Liepāju/Triobet". Pēc brīža Grifins realizēja arī divus punktus, sasniedzot rezultātu 11:8 par labu mājiniekiem. Pirmās ceturtdaļas vidū tālmetienu grozā raidīja Mareks Jurevičus, bet Roberts Krastiņš ātrajā uzbrukumā panāca rezultātu 18:11, liekot Uvim Helmanim pieprasīt minūtes pārtraukumu. Ceturtdaļas izskaņā uguņoja liepājnieku gados jaunais uzbrucējs Rihards Bērziņš, raidot grozā trīs no trīs tālmetieniem, bet mājinieku līdzjutējus nedaudz atvēsināja Haralds Kārlis, realizējot stūra trejaci. Pēdējā rezultatīvā darbība pirmajās desmit minūtēs izdevās Jurevičum, gūstot divus punktus ar sodu - 33:22.

Otrajā ceturtdaļā turpināja zem pretinieku groziem regulāri bumbas izcīnīt liepājnieki. Artjoma Butjankova trīs punktu gājiens panāca 14 punktu pārsvaru mājiniekiem. Valmieriešu uzbrukumu iekustināja Damjērs Pitss, divreiz pēc kārtas ar caurgājieniem izprovocējot pretiniekus uz noteikumu pārkāpumiem. Zem desmit punktu deficīta valmieriešiem neizdevās nokļūt, bet ceturtdaļas vidū Grifins pārgāja pāri centram un šāva bumbu grozā no tālās distances, sasniedzot rezultātu 43:28. Simts sekundes pirms puslaika noslēguma Karls Montgomerijs ātrajā uzbrukumā guva liepājnieku 50. punktu šajā mačā. Mača pirmā puslaika noslēdzošajās sekundēs pa tālmetienam realizēja Artūrs Ausējs un valmieriešu leģionārs Pitss, tādējādi komandām pārtraukumā dodoties pie rezultāta 53:36 par labu Kurzemes komandai.

Valmierieši rezultāta starpību otrajā puslaikā centās deldēt ar ārējās līnijas spēlētāju uzbrukumiem no groza apakšas, bet Grifinam vairākkārt izdevās rezultatīvi atbildēt. Tomēr Agrim Galvanovskim nācās pieprasīt minūtes pārtraukumu pēc Pitsa pārtvertas bumbas un diviem punktiem ātrajā uzbrukumā - 57:44 mājinieku labā. Trešās ceturtdaļas vidū "Valmierai" izdevās nokļūt zem desmit punktu starpības pēc Dora Fišera soda metieniem un Mārtiņa Laksas precīzā trīs punktu metiena - 51:57 no valmieriešu pozīcijām. "Liepājai" desmit punktu vadību atguva komandas biedriem divreiz groza apakšā atrodot brīvo Artjomu Butjankovu. Noslēdzošajā ceturtdaļas minūtē liepājniekiem trejaci realizēja Džeilens Stīls, bet Lauris Blaus izkaroja vietu groza apakšā, ar diviem punktiem noslēdzot trešo ceturksni. Pirms noslēdzošās spēles daļas rezultāts bija 69:58 par labu liepājniekiem.

Izšķirošās ceturtdaļas sākumā "Valmiera/Ordo" centās deldēt rezultāta starpību, bet Grifina rezultatīvā spēle ļāva mājiniekiem saglabāt pārsvaru. Vidzemes komandai rezultāta starpību neļāva deldēt vājā precizitāte no tālās distances, kā arī pieļautās kļūdas, nesaprototies uzbrukumu veidošanā. Ceturtdaļas vidū Kārlis Lasmanis ar tālmetienu sasniedza "Liepājai" 16 punktu pārsvaru, rezultāts 79:63. Trīs minūtes pirms mača noslēguma Pitsam izdevās gūt trīs punktus, bet Laksa pārtvēra bumbu, gūstot divus punktus ātrajā uzbrukumā, kas ļāva "Valmierai" panākt 72:81. Īsā laikā vēlreiz valmieriešiem izdevās pārtvert bumbu, nonākot septiņu punktu atstatumā. Tomēr pie pretējā groza Butjankovs trieca bumbu grozā ar pārkāpumu, realizējot trīs punktu gājienu. Minūti pirms pamatlaika beigām Damjērs Pitss guva četrus punktus pēc kārtas, pietuvojot "Valmieru" līdz 78:84. Noslēdzošajā minūtē Pitss ar lielisku piespēli atrada Fišeru, kurš ar danku samazināja starpību līdz četriem punktiem. Ausējs no soda metiena līnijas realizēja tikai vienu brīvmetienu, bet pēdējās sekundēs Laksa netrāpīja divus tālmetienus. Līdz ar to ceturtdaļfināla sērijas otrajā mačā "Liepāja/Triobet" guva panākumu ar 85:80, izlīdzinot rezultātu sērijā 1-1.

"Liepāja/Triobet" - "Valmiera/Ordo" 85:80 (33:22, 20:14, 16:22, 16:22).