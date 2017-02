"Vega 1/Liepāja" uz viļņa: pirmo reizi sagrautas Somijas čempiones

Atslēgvārdi vega 1/liepāja | sieviešu basketbols | basketbols

"Vega 1/Liepāja" basketbolistes svētdien, 19. februārī, izcīnīja līdz šim nozīmīgāko uzvaru sezonā, mājās pārspējot pieckārtējās Somijas čempiones "Catz Lappeenranta" ar 92:53.

Treneri mainīja starta pieciniekus, atstājot malā abas kapteines – Kristīni Silarāju un Jeļenu Rešetko. Liepājniecēm pārmaiņas nāca par labu. Sabīne Lipe īsā laikā sameta sešus punktus, Ieva Vītola un Ilze Jākobsone realizēja tālmetienus, septītās minūtes sākumā panākot 13 punktu pārsvaru – 18:5. “Catz” paņēma minūtes pārtraukumu un pirmās ceturtdaļas beigās dzēsa pusi starpības. Čandrea Džonsa, atstāta brīva, iemeta divus tālmetienus pēc kārtas, bet viešņu saspēles vadītāja Valensija Makfārlenda guva divus punktus desmitminūtes pēdējā sekundē – 20:13.

Cieši sedzot pretinieces, un, brīžiem izmantojot zonas aizsardzību, Armanda Misus komanda devās jaunā izrāvienā. Perfekta saspēle uzbrukumā izdevās Vītolai un Silarājai, vairākus metienus realizēja Laura Audere, priecēja jaunās spēlētājas Emīlija Krista Grava un Sabīne Lipe. Astoņpadsmitajā minūtē “Vega 1/Liepāja” panāca 21 punkta pārsvaru – 41:20. Līdz pārtraukumam atrāviens sasniedza 22 punktu atzīmi – 44:22.

Laba bumbas kustība, precīzi metieni un presinga izmantošana aizsardzībā ļāva saglabāt iniciatīvu arī trešajā ceturtdaļā. Jāuzteic komandas rotācija – pirmajās trīs ceturtdaļās punktus guva visas deviņas laukumā iznākušās Liepājas spēlētājas, jauno saspēles vadītāju Maiju Gertsoni ieskaitot. Kristīna Petermane uzbrukuma pēdējā sekundē iemeta tālmetienu, panākot vairāk nekā 30 punktu pārsvaru – 68:37.

Ceturtajā ceturtdaļā Sabīne Lipe divreiz nobloķēja pretinieču metienus no groza apakšas. Piecas spēlētājas – Lipe, Jākobsone, Audere, Vītola un Kriste Druskite – sameta 11 vai vairāk punktus katra, turklāt sešām basketbolistēm izdevās izcelties perimetrā. Groži netika atlaisti līdz pēdējai minūtei. Laura Audere izskaņā realizēja divus tālus divpunktu metienus no abām groza pusēm, panākot graujošo plus 39.

“Vega 1/Liepāja” un “Catz” savstarpējās spēlēs rezultāts kļuvis 1-6.

Vega 1/Liepāja – Catz 92:53 (20:13, 24:9, 24:15, 24:16).