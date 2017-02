„LSSS 2” čempionāta noslēgumā tiek pie pirmās uzvaras

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 11. un 12. februārī, Liepājas Olimpiskajā centrā tika aizvadītas kārtējas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pirmo panākumu līdzšinējās 10 spēlēs izcīnīja 2.divīzijas komanda „LSSS 2”, kuri sarūgtināja „Pāvilostas novads” basketbolistus. Līdz ar to visi čempionāta dalībnieki ir izcīnījuši kaut vienu uzvaru.

Šā gada čempionātā kopumā startē 10 komandas, kuras savas cīņas aizvada divās divīzijās. Pirmajā jeb spēcīgākajā divīzijā startē “LPPP/Nīca”, “Oskara Transports”, “Ģeodēzists”, “Liepājas Universitāte” un “Lesjofors”. Savukārt 2.divīzijā startē TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS”, “LPPP 2” un “LSSS 2”.

Pirmā aizvadītās nedēļas nogales spēle tika aizvadīta sestdien, kad laukumā izgāja 2.divīzijas vienības – “LSSS 2” un “Pāvilostas novads”. Šī spēle no turnīra tabulas viedokļa neko neizšķīra, taču gados jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi vēl nebija padevušies, jo komanda joprojām cīnījās par pirmo panākumu čempionātā. Zaudēt neko “LSSS 2” komandai nebija, tāpēc šoreiz spēle gāja no rokas un beigu beigās izdevās izcīnīt pirmo panākumu čempionātā ar rezultātu 68:61. Līdz ar to visi čempionāta dalībnieki ir izcīnījuši kaut vienu uzvaru. Uzvarētājiem labākais ar 23 gūtajiem punktiem bija Rūdolfs Poriņš, bet 21 punktu pievienoja Kristiāns Rāts. Savukārt “Pāvilostas novads” komandu no zaudējuma neglāba arī komandas līdera Kaspara Kvieša 17 gūtie punkti.

Sestdienas otrajā spēlē laukumā izgāja 1.divīzijas komandas - “Ģeodēzists” un “Lesjofors”. Lai saglabātu cerības pacīnīties par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, “Lesjofors” komandai bija jāizcīna uzvara, taču tā nenotika un līdzīgā cīņā tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 61:66. Uzvarētājiem labākais ar 17 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis Gatis Jagmins. Savukārt “Lesjofors” rindās ar 18 gūtajiem punktiem izcēlās Aivars Račis.

Svētdien tika aizvadītas vēl divas spēles un abas norisinājās 1.divīzijas ietvaros. Dienas pirmajā mačā spēkiem mērojās “Lesjofors” un ”LPPP/Nīca” komandas. Policisti uz spēli bija ieradušies tikai piecu cilvēku sastāvā, turklāt otrajā ceturtdaļā savainojumu guva Jānis Petermanis, kurš spēli turpināt nevarēja. “Lesjofors” komanda skaitlisko pārākumu izmantoja un beigu beigās izcīnīja uzvaru, lai gan viegli tā nenāca – 61:55. Uzvarētājiem labākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Uldis Veršelis, bet 14 punktus pievienoja Fēliks Stončaitis. Savukārt “LPPP/Nīca” komandas rindās glābējs nebija arī Raivis Kalējs, kuram 24 gūtie punkti.

Šīs kārtas pēdējā spēlē laukumā devās “Liepājas Universitātes” un „Oskara Transports” komandas. Spēles sākumu labāk aizvadīja studenti, kuri vairāk vai mazāk kontrolēja mača gaitu, taču spēle izlīdzinājās pēdējās 10 minūtēs un uzvarētāju liktenis izšķīrās tikai pēdējās sekundēs. Pie divu punktu deficīta “Liepājas Universitātes” pēdējo sekunžu tālmetiens lidoja grozam secen un “Oskara Transports” izcīnīja laimīgu uzvaru ar rezultātu 64:62. Uzvarētājiem rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja Lauris Pirktiņš, kurš pretinieku grozā salādēja 20 punktus, bet ar 19 punktiem izcēlās Oskars Liepiņš. Savukārt “Liepājas Universitāte” rindās ar 17 gūtajiem punktiem labākais bija Kristians Dejus.

Nākošās pilsētas čempionāta spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļā. Vispirms trešdien, 15. februārī, norisināsies viena spēle starp “LSSS” un TK “Oga” komandām. Savukārt sestdien un svētdien tiks aizvadītas pēdējās četras regulārā čempionāta spēles. Sestdien norisināsies divas cīņas starp “LPPP 2” – “LSSS 2” un “LPPP/Nīca” – “Oskara Transports” komandām. Savukārt svētdien laukumā dosies “Ģeodēzists” - “Liepājas Universitātes” un “LPPP/Nīca” – “Lesjofors” komandas. Sestdien spēles sāksies no pulksten 18:00, bet svētdien nedaudz agrāk – no pulksten 16:00.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāta spēļu rezultāti (11. un 12. februāris):

“LSSS 2” – “Pāvilostas novads” 68:61 (23:15, 24:17, 13:17, 8:12)

„LSSS 2”: Poriņš 23, Rāts 21, Vikštrēms 20, Miltiņš 2, Kūlainis 2, Magazeins, Fūrmanis, Gedmins

“Pāvilostas novads”: Kviesis 17, Reteris 12, Sils 9, Jakubauskis 6, Laumanis 4, Burkēvics 4, Trofimovs 3, Pirtnieks 3, Jegoruškins 3.

„Ģeodēzists” – „Lesjofors” 66:61 (17:13, 12:14, 15:12, 22:22)

“Ģeodēzists”: Jagmins 17, Arturs Ķudis 15, Jānis Ķudis 13, Nudiens 7, Jančauskis 6, Kripševics 5, Striks 3, Viesturs Ķudis, Freimanis, Veibelis

“Lesjofors”: Račis 18, Veršelis 12, Bauze 11, Stončaitis 10, Vilnītis 10.

“Lesjofors” - “LPPP/Nīca” 61:55 (14:13, 19:16, 18:14, 10:12)

“Lesjofors”: Veršelis 17, Stončaitis 14, Vilnītis 10, Gints Ločmelis 9, Ulpis 5, Guntis Gailītis 4, Egliens 2

“LPPP/Nīca”: Kalējs 24, Bružs 19, Korps 10, Petermanis 2, Ziedkalns.

“Liepājas Universitāte” – „Oskara Transports” 62:64 (17:14, 11:14, 23:15, 11:21)

“Liepājas Universitāte”: Dejus 17, Rolands Silnieks 12, Lasmanis 9, Ozolnieks 9, Iesalnieks 8, Rodovičs 7, Plūme, Ceplenieks

“Oskara Transports”: Pirktiņš 20, Liepiņš 19, Lagzdiņš 14, Lūsis 7, Sils 2, Osis 2.

Spēļu kalendārs (15. februāris):

19:00 TK „Oga” – „LSSS”

Spēļu kalendārs (18. februāris):

18:00 “LPPP 2” – “LSSS 2”

19:30 “LPPP/Nīca” – “Oskara Transports”