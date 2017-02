“Oskara Transports” priekšlaicīgi nodrošina 1.vietu regulārajā čempionātā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Liepājas Olimpiskajā centrā tika aizvadītas kārtējas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. “Oskara Transports” izcīnīja devīto panākumu līdzšinējās 10 spēlēs, tādējādi priekšlaicīgi nodrošinot sev 1.vietu regulārajā čempionātā.

Šā gada čempionātā kopumā startē 10 komandas, kuras savas cīņas aizvada divās divīzijās. Pirmajā jeb spēcīgākajā divīzijā startē “LPPP/Nīca”, “Oskara Transports”, “Ģeodēzists”, “Liepājas Universitāte” un “Lesjofors”. Savukārt 2.divīzijā startē TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS”, “LPPP 2” un “LSSS 2”.

Pirmā aizvadītās nedēļas nogales spēle tika aizvadīta piektdienas vakarā, kad laukumā izgāja abas 2.divīzijas līdervienības – “LSSS” un “LPPP 2”. Šī abām komandām bija jau trešā savstarpējā cīņā un iepriekšējās divās reizēs pārāki bija sporta spēļu skolas audzēkņi, kuriem šī spēle no turnīra tabulas viedokļa neko daudz neizšķīra. Neskatoties uz to, arī šajā spēlē uzvaru izcīnīja gados jaunākie “LSSS” basketbolisti, lai gan šoreiz uzvara nāca visgrūtāk – 89:80. Uzvarētājiem labākais ar 22 gūtajiem punktiem bija Ģirts Splīte, bet 17 ačus pievienoja Renārs Spinga. Savukārt “LPPP 2” komandu no zaudējuma neglāba arī komandas līdera Edgara Kaspara 37 (!) gūtie punkti.

Sestdien, 4. februārī, kopumā tika aizvadītas divas spēles un kā pirmā norisinājās cīņa starp “Ģeodēzists” un “Liepājas Universitāte” komandām. Šai cīņai bija liela nozīme, jo uzvarētājiem tā dotu labas cerības regulāro čempionātu noslēgt 3.vietā, savukārt zaudējuma gadījumā pakāpties augstāk par 4. pozīciju būtu grūti un tas nozīmētu izslēgšanas spēlēs savos pretiniekos uzreiz saņemt regulārā čempionāta uzvarētājus, ko nevēlējās neviena no komandām. Spēle ritēja kā pa kalniem un vadībā bija te viena, te otra komanda, līdz ar to uzvarētāju liktenis izšķīrās tikai pēdējās 10 minūtēs. Tajās precīzāki un meistarīgāki bija “Ģeodēzists” basketbolisti, tādējādi izcīnot uzvaru tik svarīgajā spēlē ar rezultātu 70:60. Uzvarētājiem labākais ar 14 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis Gatis Jagmins. Savukārt “Liepājas Universitātes” rindās ar 18 gūtajiem punktiem izcēlās Edijs Silnieks.

Dienas otrajā mačā spēkiem mērojās “Lesjofors” un ”Oskara Transports” komandas. Abām vienībām bilance bija absolūti atšķirīga, jo “Lesjofors” rēķinā līdz šai spēlei bija tikai viena uzvara, turpretim “Oskara Transports” līdz šim bija piedzīvojis tikai vienu neveiksmi. Spēku samēri bija redzami jau no pirmajām minūtēm un čempionāta līdervienība savu pārākumu apliecināja arī spēles beigās, izcīnot uzvaru ar rezultātu 73:53, tādējādi priekšlaicīgi nodrošinot 1.vietu regulārajā čempionātā. Uzvarētājiem labākais ar 15 gūtajiem punktiem bija Andis Zariņš, bet 14 punktus pievienoja Dzintars Semenkovs. Savukārt “Lesjofors” rindās 11 punktus guva Normunds Jansons.

Svētdien, 5. februārī, cīņas turpinājās un kā pirmās laukumā devās 2.divīzijas komandas – “LPPP 2” un „LSSS 2”. Daudzmaz līdzīgi ritēja tikai pirmās 10 minūtes, taču pēc tam laukumā dominēja gados pieredzējušākie “LPPP 2” basketbolisti, kuri reabilitējās sporta spēļu skolas otrajai komandai par piektdienā piedzīvoto zaudējumu pret sporta skolas pirmo komandu ar 51 (!) punktu starpību – 103:52. Uzvarētājiem rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja komandas līderis un 2.divīzijas rezultatīvākais spēlētās Edgars Kaspars, kurš pretinieku grozā salādēja 25 punktus. Savukārt “LSSS 2” rindās ar 23 gūtajiem punktiem labākais bija Kristiāns Rāts.

Dienas pēdējā mačā laukumā devās 1.divīzijas komandas - “LPPP/Nīca” un “Liepājas Universitāte”. Policisti šai spēlei bija piegājuši ļoti nopietni un tas pierādījās jau pirmajās 10 minūtēs, kurās tika iekrāts 20 (!) punktu pārsvars (25:5). Pēc tāda sākuma studenti vairs nespēja atgūties un galarezultātā nācās piedzīvot smagu sakāvi ar rezultātu 59:97. Uzvarētājiem labākais ar 31 gūto punktu bija Raivis Kalējs, kuram šī bija tikai pirmā spēle visā čempionātā. Savukārt “Liepājas Universitātes” komandas labā ar 24 gūtajiem punktiem rezultatīvākais bija Dāvis Silenieks.

Nākošās pilsētas čempionāta spēles tiks aizvadītas jau šīs nedēļas nogalē. Sestdien, 11. februārī, ir plānotas divas cīņas. Pirmajā spēlē pulksten 14:00 laukumā izies „LSSS 2” un „Pāvilostas novads”, bet pulksten 15:30 spēkiem mērosies “Ģeodēzists” un “Lesjofors” komandas. Savukārt svētdien, 12. februārī, norisināsies vēl divas cīņas. Pulksten 14:00 laukumā dosies “Lesjofors” un “LPPP/Nīca”, bet pulksten 15:30 spēkiem mērosies „Liepājas Universitāte” un “Oskara Transports” vienības.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāta spēļu rezultāti (3., 4. un 5. februāris):

“LSSS” – “LPPP 2” 89:80 (27:16, 23:28, 18:17, 21:19)

„LSSS”: Splīte 22, Spinga 17, Šulcs 16, Mickāns 16, Gūža 11, Sveilis 5, Fomins 2, Silakalns

“LPPP 2”: Kaspars 37, Auznieks 17, Kalendra 7, Olbačevskis 6, Vahņenko 6, Simaitis 5, Ērglis 2.

“Liepājas Universitāte” – „Ģeodēzists” 60:70 (23:22, 23:9, 7:22, 7:17)

“Liepājas Universitāte”: Edijs Silnieks 18, Rolands Silnieks 12, Lasmanis 9, Dāvis Silenieks 8, Plūme 5, Bumbulis 4, Ceplenieks 2, Miglinieks 2

“Ģeodēzists”: Jagmins 14, Freimanis 10, Arturs Ķudis 9, Viesturs Ķudis 8, Celms 8, Striks 7, Kripševics 6, Jančauskis 6, Jānis Ķudis 2, Veibelis, Nudiens.

“Lesjofors” - “Oskara Transports” 53:73 (9:19, 14:20, 17:19, 13:15)

“Lesjofors”: Jansons 11, Veršelis 10, Egliens 9, Bauze 7, Vilnītis 7, Gints Ločmelis 3, Stončaitis 2, Uldis Gailītis 2, Račis 2

“Oskara Transports”: Zariņš 15, Semenkovs 14, Liepiņš 10, Lagzdiņš 10, Osis 9, Sils 8, Pirktiņš 7, Kočetkovs.

“LSSS 2” – “LPPP 2” 52:103 (14:26, 8:31, 16:20, 14:26)

“LSSS 2”: Rāts 23, Magazeins 10, Fūrmanis 8, Poriņš 7, Vikštrēms 2, Miltiņš 2

„LPPP 2”: Kaspars 25, Simaitis 22, Vahņenko 15, Ērglis 12, Zemgalis 10, Tauriņš 7, Auznieks 4, Ellers 4, Zvirbulis 4.

“LPPP/Nīca” – “Liepājas Universitāte” 97:59 (25:5, 28:15, 25:14, 19:25)

“LPPP/Nīca”: Kalējs 31, Štībelis 20, Kravčenko 13, Ansons 12, Bružs 8, Korps 6, Petermanis 5, Ziedkalns 2

“Liepājas Universitāte”: Dāvis Silenieks 24, Bumbulis 12, Rolands Silnieks 10, Lasmanis 5, Miglinieks 4, Edijs Silnieks 2, Dejus 2, Plūme, Ceplenieks.

Spēļu kalendārs (11. februāris):

14:00 “LSSS 2” – “Pāvilostas novads”

15:30 “Ģeodēzists” - “Lesjofors”

Spēļu kalendārs (12. februāris):

14:00 “Lesjofors” – “LPPP/Nīca”

15:30 “Liepājas Universitāte” – “Oskara Transports”