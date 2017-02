Regulārais čempionāts noslēdzies ar „Oskara Transports” un „LSSS” uzvarām

Aizvadītajā nedēļā Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas pēdējās regulārā čempionāta spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pirmo zaudējumu līdzšinējās 12 spēlēs piedzīvoja 2.divīzijas līdervienība „LSSS”, kuri atzina TK „Oga” komandas pārākumu. Šajā nedēļas nogalē norisināsies jau pirmās pusfināla cīņas.

Šā gada čempionātā kopumā startē 10 komandas, kuras savas cīņas aizvada divās divīzijās. Pirmajā jeb spēcīgākajā divīzijā startē “LPPP/Nīca”, “Oskara Transports”, “Ģeodēzists”, “Liepājas Universitāte” un “Lesjofors”. Savukārt 2.divīzijā startē TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS”, “LPPP 2” un “LSSS 2”.

Pirmā aizvadītās nedēļas spēle tika nospēlētā jau trešdienas vakarā, kad laukumā izgāja 2.divīzijas vienības – “LSSS” un TK “Oga”. Šī spēle no turnīra tabulas viedokļa neko neizšķīra, taču tas nenozīmēja to, ka „Ogas” komandai nebija mērķis sagādāt līderiem pirmo zaudējumu čempionātā. Spēle aizritēja ļoti līdzīgi un mača liktenis izšķīrās tikai pēdējās sekundēs. Tajās nedaudz veiksmīgāki bija TK „Oga” spēlētāji, tādējādi izcīnot uzvaru ar rezultātu 67:64. Līdz ar to visi čempionāta dalībnieki ir piedzīvojuši kaut vienu zaudējumu. Uzvarētājiem labākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Reinis Miķelsons, bet 14 punktus pievienoja Kristaps Simsons. Savukārt “LSSS” komandu no pirmā zaudējuma čempionātā neglāba arī Elanda Lauvas 16 gūtie punkti.

Sestdien, 18. februārī, tika aizvadītas divas spēles. Pirmajā mačā laukumā izgāja 2.divīzijas komandas - “LPPP 2” un “LSSS 2”. Arī šī spēle no turnīra tabulas viedokļa neko neizšķīra un „LPPP 2” spēlētāji ļoti pārliecinoši diktēja notikumus laukumā, beigu beigās izcīnot uzvaru ar 38 (!) punktu pārsvaru – 94:56. Uzvarētājiem labākais ar 34 gūtajiem punktiem bija komandas līderis Edgars Kaspars. Savukārt “LSSS 2” rindās ar 21 gūto punktu izcēlās Ingars Lībis.

Sestdienas otrajā spēlē spēkiem mērojās abas pašreizējās 1.divīzijas līdervienības – „Oskara Transports” un „LPPP/Nīca”. Kā jau tas bija gaidāms, spēle ritēja ļoti līdzvērtīgi un vadībā bija te viena, te otra komanda. Pēdējās 10 minūtes pie neliela pārsvara iesāka Policijas komanda, taču uzvarētāju liktenis noskaidrojās tikai pēdējās sekundēs. Pie mīnus 1 pēdējo sekunžu metiens „LPPP/Nīca” komandas izpildījumā lidoja grozam secen un „Oskara Transports” varēja svinēt laimīgu uzvaru ar rezultātu 75:74. Uzvarētājiem labākie ar 18 gūtajiem punktiem bija Edgars Sviklis un Andis Zariņš. Savukārt “LPPP/Nīca” komandas rindās glābējs nebija arī Toms Leiteris, kuram 20 gūtie punkti.

Svētdien tika aizvadītas noslēdzošās divas regulārā čempionāta spēles un abas norisinājās 1.divīzijas ietvaros. Dienas pirmajā mačā spēkiem mērojās “Ģeodēzists” un ”Liepājas Universitātes” komandas. Pirmās 30 minūtes ritēja līdzīgā cīņā, taču izšķirošais pavērsiens notika ceturtajā ceturksnī, kuru laikā mērnieki spēja atrauties vairāk kā 10 punktu attālumā un noturēt pārsvaru arī līdz beigu fināla svilpei. Galarezultāts 83:67 „Ģeodēzists” komandas labā. Uzvarētājiem labākais ar 24 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis Gatis Jagmins. Savukārt “Liepājas Universitātes” komandas rindās glābējs nebija arī Dāvis Silenieks, kuram 27 gūtie punkti.

Regulārā čempionāta pēdējā spēlē laukumā devās “LPPP/Nīca” un „Lesjofors” komandas. Lai nosargātu savu 2. pozīciju regulārajā čempionātā „LPPP/Nīca” komandai bija jāizcīna uzvara, pretējā gadījumā „Ģeodēzists” komanda to noslēgtu augstākā vietā. Taču neskatoties uz to, abām komandām tieši savā starpā būs jāmērojas pusfinālā, tāpēc īpašas nozīmes tam šajā brīdī nebija. Pirmais spēles puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā, taču trešajā ceturksnī „Policijas” komandai izdevās atrauties un beigu beigās izcīnīt itin pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 69:54. Uzvarētājiem rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja Mārtiņš Kravčenko, kurš pretinieku grozā salādēja 22 punktus, bet ar 17 punktiem izcēlās Jānis Bružs. Savukārt “Lesjofors” rindās ar 14 gūtajiem punktiem labākais bija Aivars Račis.

Līdz ar to regulārais čempionāts ir noslēdzies un nākošās, kas tajā pašā laikā būs arī pirmās izslēgšanas spēles, norisināsies jau šajā nedēļas nogalē. Visas četras pusfināla spēles gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros norisināsies svētdien jau no pulksten 11:00. Pirmajā cīņā laukumā dosies „LSSS” – „Pāvilostas novads” komandas, bet otrajā mačā „LPPP 2” mērosies spēkiem ar TK „Oga” komandu. Savukārt no pulksten 14:00 laukumā dosies 1.divīzijas komandas „LPPP/Nīca” – „Ģeodēzists” un „Oskara Transports” – „Liepājas Universitāte”. Pusfināla spēles norisināsies līdz vienas komandas divām uzvarām un atbildes cīņas ir plānotas tieši pēc nedēļas.

Informējam, ka „FINAL 4” pilsētas čempionāta ietvaros norisināsies vēl pēc divām nedēļām, 11. martā, kad tiks aizvadītas visas noslēdzošās cīņas par medaļām gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros. Spēles norisināsies visas dienas garumā un pirmā cīņa par 2.divīzijas bronzas godalgām sāksies jau no pulksten 9:30.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāta spēļu rezultāti (15., 18. un 19. februāris):

TK “Oga” – “LSSS” 67:64 (26:15, 10:17, 15:16, 16:16)

TK „Oga”: Reinis Miķelsons 16, Simsons 14, Biters 13, Dzērve 10, Jānis Miķelsons 7, Ore 7, Kampars, Ģirts Kristvalds

“LSSS”: Lauva 16, Spinga 11, Šulcs 10, Silakalns 9, Mickāns 8, Splīte 7, Sveilis 2, Fomins 1, Lazdenieks, Briežkalns.

„LPPP 2” – „LSSS 2” 94:56 (21:8, 25:22, 23:8, 25:18)

“LPPP 2”: Kaspars 34, Simaitis 20, Auznieks 12, Kalendra 10, Olbačevskis 10, Tauriņš 8, Novickis, Veilands, Ellers

“LSSS 2”: Lībis 21, Poriņš 17, Vikštrēms 5, Fūrmanis 4, Kūlainis 4, Magazeins 3, Lubiņš 2.

“LPPP/Nīca” - “Oskara Transports” 74:75 (20:17, 19:21, 19:16, 16:21)

“LPPP/Nīca”: Leiteris 20, Fricbergs 18, Ansons 14, Pusaudzis 11, Bružs 7, Korps 4

“Oskara Transports”: Sviklis 18, Zariņš 18, Lagzdiņš 14, Tiškus 9, Raivis Kabiņeckis 7, Lūsis 6, Pirktiņš 3, Kočetkovs, Sils.

„Ģeodēzists” - “Liepājas Universitāte” 83:67 (25:12, 15:25, 20:21, 23:9)

“Ģeodēzists”: Jagmins 24, Jančauskis 18, Egle 13, Jānis Ķudis 12, Arturs Ķudis 7, Viesturs Ķudis 5, Freimanis 2, Celms 2, Nudiens

“ Liepājas Universitāte”: Dāvis Silenieks 27, Lasmanis 10, Bumbulis 10, Rolands Silnieks 10, Dejus 5, Iesalnieks 4, Plūme 1.

„LPPP/Nīca” - “Lesjofors” 69:54 (13:15, 16:13, 22:11, 18:15)

“LPPP/Nīca”: Kravčenko 22, Bružs 17, Ansons 16, Fricbergs 5, Korps 5, Ziedkalns 4

“Lesjofors”: Račis 14, Gints Ločmelis 9, Jansons 8, Veršelis 7, Vilnītis 5, Ulpis 5, Egliens 2, Guntis Gailītis 2, Asars 2.

Spēļu kalendārs (26. februāris):

11:00 „LSSS” – „Pāvilostas novads”

12:30 „LPPP 2” – TK „Oga”

14:00 „LPPP/Nīca” – „Ģeodēzists”

15:30 „Oskara Transports” – „Liepājas Universitāte”

Norises vieta: Arēna, sporta zāle Nr. 1

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!