Porziņģa daudzpusīgais sniegums nelīdz ''Knicks'' zaudējumā

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | basketbols | nba

Jau mača pirmajā uzbrukumā tika meklēts Porziņģis, Rouzs latvieti atrada uz trīspunktu līnijas, taču metiens atleca no groza stīpas. Spēles rezultātu atklāja Eiverijs Bredlijs, noslēdzot caurgājienu. Tieši Bredlijs precīzi nospēlēja aizsardzībā, izsitot bumbu no rokām Porziņģim. Pēc divām neveiksmīgām epizodēm Kristaps reabilitējās, trāpot pustālo metienu un pārķerot bumbu aizsardzībā. Ņujorkieši netika galā ar Bostonas centru Alu Horfordu, kurš tika pie salīdzinoši brīviem metieniem groza tuvumā. Ceturtdaļas vidū Porziņģi nomainīja Kails O`Kvins.

Pie rezultāta 18:15 Ņujorkai par labu ar klusajiem tālmetieniem apmainījās Jonass Jerebko un Lenss Tomass. Uzbrukumā pamazām arvien aktīvāks kļuva Entonijs, bet 2+1 gājiens padevās Lensam Tomasam. 41 sekundi līdz pirmās ceturtdaļas beigām Porziņģis atgriezās laukumā. Džastins Holidejs ar tālmetienu panāca +6 ''Knicks'' labā. Līdz ar ceturtdaļas beigu sirēnu bumbu pretinieku grozā raidīja ''Celtics'' līderis Aizeja Tomass, taču šis metiens netika ieskaitīts. Pēc pirmā ceturkšņa ar rezultātu 28:22 vadībā Ņujorka.

Pēc kārtīgas cīņas zem pretinieku groza punktus atkal guva Porziņģis, taču Bostonas rindās precīzi meta Tomass. Ņujorkieši vairākkārt nospēlēja diezgan slinki aizsardzībā. Džejs Krauders ar trim precīziem trejačiem pēc kārtas panāca jau 42:37 Bostonas labā un Džefam Hornačekam neatlika nekas cits kā sasaukt komandas sapulci. Pēc tās tālmetienus trāpīja arī Horfords un Grīns, taču klusumu ''Knicks'' rindās pārtrauca Entonijs.

Jau 12 punktus it kā nemanāmi bija savācis Rouzs, kurš agresīvi devās caurgājienos, tiesa, ar mainīgām sekmēm. Porziņģis efektīgi nobloķēja Bredliju, ar abām rokām uzliekot jumtiņu. Pēdējo pilno ceturtdaļas uzbrukumu ļoti skaisti izspēlēja ''Knicks'' - Rouzs aizvilka visu bostoniešu uzmanību sev līdz uz groza apakšu, izspēlēja bumbu uz trīspunktu līnijas palikušajam Porziņģim, kurš izmānīja pretspēlētāju un pa taisno devās uz grozu, triecot bumbu tajā no augšas. Pirmais puslaiks noslēdzies ar rezultātu 56:48 ''Celtics'' labā.

Sākoties trešajai ceturtdaļai pirmo divpunktu metienu no spēles trāpīja Entonijs (tobrīd 1/10). Ar ļoti iespaidīgu epizodi izcēlās labu spēli aizvadošais Horfords, triecot bumbu grozā no augšas par spīti Porziņģa pretestībai. Kristaps gan atbildēja ar metienu no groza apakšas un savu pirmo precīzo trīspunktnieku mačā. Lielisks uzbrukumā bija nazītis Aizeja Tomass, esot precīzs gan pēc caurgājieniem, gan no tālās distances.

Piecas minūtes līdz ceturkšņa beigām Porziņģa vietā laukumā devās lietuvietis Mindaugs Kuzminsks. Kortnijs Lī ar tālmetienu panāca 80:82, bet Jerebko un aktīvais Smārts atajaunoja sešu punktu starpību. Trešo ceturksni lieliski bija aizvadījis Entonijs, kurš pamanījās gūt 15 punktus. Pirms noslēdzošās ceturtdaļas rezultāts 88:82 ''Celtics'' labā.

Sākoties ceturtajai ceturtdaļai, laukumā devās arī Porziņģis, bet tālmetienu realizēja Kuzminsks. Kellijs Oliniks atbildēja ar to pašu, panākot +10 savai komandai. Kristaps divcīņā ar Jerebko realizēja pustālo, turklāt spītējot pārkāpumam. Arī pie sava groza Porziņģis bija vietā, bloķējot Amīru Džonsonu. 2+1 padevās arī Rouzam, kurš panāca 93:101. Ņujorkas saspēlnieks aizvadīja lielisku maču, ar precīzajiem caurgājieniem sagādājot pamatīgas galvassāpes pretiniekiem.

Porziņģis netrāpīja pustālo metienu, taču aizsardzībā nosmēla bumbu Horfordam. Pēc Lī soda metiena ''Knicks'' nonāca astoņu punktu attālumā. Trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām Kristaps savāca savu desmito atlēkušo bumbu, noformējot double-double (tobrīd 16 punkti). Porziņģis un Entonijs ar tālmetieniem samazināja starpību, turklāt brīdi vēlāk Kristaps izcēlās ar 2+1 gājienu, panākot 110:112. Entonijs ar metienu no groza apakšas pēc ilga pārtraukuma panāca neizšķirtu un intriga spēlē vēl dzīva!

Ar tālmetienu atbildēja Smārts, taču uzbrukumā muļķīgi nospēlēja Karmelo, bumbu pārturot. Krauders ar soda metieniem panāca jau 117:112, turklāt līdz pamatlaika beigām atlikušas nepilnas 18 sekundes. Entonijs divus punktus atguva. Tomass realizēja vienu soda metienu no diviem, bet otrā laukuma galā Kristapa metienu bloķēja Horfords. Tomass realizēja vēl vienu soda metienu, bet neko saglābt vairs neizdevās. Piedzīvots zaudējums ar 119:114.