Atslēgvārdi kristaps porziņģis | basketbols

NBA Zvaigžņu spēles nedēļas nogale iesākusies ar Uzlecošo talantu spēli, kurā Pasaules izlase 150:141 pieveica ASV izlasi. Kristaps Porziņģis izcēlās ar 24 gūtiem punktiem, lielāko daļu no tiem gūstot ar danku palīdzību, taču par mača MVP tika atzīts kanādietis Džamals Marejs no "Nuggets".

Pirms gada Kristaps Porziņģis Uzlecošo talantu spēlē guva 30 punktus, bet Pasaules izlases sastāvā piedzīvoja zaudējumu. Šoreiz viņam 24 punkti, taču uzvara. Porziņģis trāpīja 11 no 16 metieniem no spēles (2p. 10/11, 3p. 1/5), kā arī bija viens no retajiem spēlētājiem, kurš tika pie soda metieniem, taču trāpīja tikai vienu sodiņu no četriem.

Šajā jauno talantu mačā Porziņģim arī desmit atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un divas piezīmes. Latviešu uzbrucējs lielāko daļu savu punktu (18) guva jau pirmajā puslaikā, bet kopumā izcēlās ar deviņiem bumbas triecieniem grozā no augšas.

Porziņģis devās Pasaules izlases sākumsastāvā un, lai arī neveicās metienos no distances, palīdzēja savai komandai izvirzīties krietnā vadībā, kas uz brīdi sasniedza pat 20 punktus. Ļoti aktīvi spēlēja arī "Nuggets" centrs Nikola Jokičs, kurš uzņēmās saspēles vadītāja pienākumus un maču pabeidza ar gandrīz "triple-double" - 12 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un astoņām piespēlēm. Tāpat aktīvi punktus vāca Badijs Hīlds no vietējās "Pelicans".

Otrajā puslaikā Pasaules izlasē ļoti rezultatīvi spēlēja Džamals Marejs, "Nuggets" aizsargs, kurš iemeta deviņus tālmetienus no 14 un savāca veselus 36 punktus. Viņam arī 11 piespēles, kas noveda pie Pasaules izlases visai pārliecinošas uzvaras ar 150:141.

Marejs tika atzīts par spēles MVP, neskatoties uz to, ka laukumā pavadīja tikai 20 minūtes. Marejs kļuvis tikai par trešo spēlētāju šī mača vēsturē, kurš nepārstāv ASV, bet ieguvis MVP godu. Iepriekš to paveica arī cits kanādietis Endrjū Viginss un pirms 19 gadiem lietuvietis Židrūns Ilgausks. Mareja deviņi tālmetieni arī ir otrs labākais rezultāts šīs spēles vēsturē, atpaliekot tikai no Daniela Gibsona trāpītajiem 11 tālmetieniem. 19 gadus vecais Marejs vasarā tika draftēts ar septīto numuru un savā debijas sezonās Denverā izcēlies ar vidēji spēlē 8.9 gūtiem punktiem.

ASV izlases sastāvā ar 27 punktiem izcēlās Frenks Kaminskis, kurš trāpīja septiņus no 11 tālmetieniem, bet Karls Entonijs Taunss pievienoja 24 punktus un 11 atlēkušās bumbas.

Porziņģim šī bija otrā un pēdējā Uzlecošo talantu spēle, kurā viņš bija tiesīgs piedalīties, jo nākamajā sezonā būs jau NBA trešgadnieka statusā. Taču šī Zvaigžņu spēles nedēļas nogale viņam vēl nav beigusies, jo rītnakt viņš piedalīsies Prasmju konkursā kopā ar vēl septiņiem citiem basketbolistiem.

Pasaules izlase - ASV izlase 150:141.

Pasaules izlase: Marejs 36 (11 rez.p.), Hīlds 28, Porziņģis 24, Šaričs 17, Jokičs 12 (11 atl.b., 8 rez.p.), Eksums 11, Sabonis 10, Lailzs 7, Abriness 3, Ernangomess 2.

ASV izlase: Kaminskis 32, Taunss 24 (11 atl.b.), Simonss 19, Bukers 17, Rasels 12, Tērners 11, Okafors 10, Kriss 7, Ingrems 4, Brogdons 3.