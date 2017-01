Porziņģis: Šajā brīdī man jābūt prātīgam ar atgriešanos laukumā

Atslēgvārdi kristaps porziņģis | basketbols | nba | knicks

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas "Knicks" zvaigznei Kristapam Porziņģim jābūt prātīgam ar atgriešanos laukumā, uzskata liepājnieks.

LETA jau vēstīja, ka sizvadītā gada Latvijas labākais sportists Porziņģis trešdien izlaida jau ceturto NBA spēli pēc kārtas, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" tika pie pēdējā laikā retas uzvaras, viesos ar 117:106 (31:34, 32:20, 25:29, 29:23) pārspējot Bostonas "Celtics" vienību.

Ceturtdien Porziņģim veiks magnētisko rezonansi, bet nav zināms, vai viņš varēs piedalīties gaidāmajā mačā pret Vašingtonas "Wizards".

"Trešdien kāja jutās labi. Tomēr šobrīd man jābūt prātīgam, un, kad viss ir 100% kārtībā, varu atgriezties. Jūtos labi, bet tomēr vēl nav tas," Ziemeļamerikas medijiem stāstīja Porziņģis.

Porziņģis nespēlē Ahilleja cīpslas traumas dēļ, iepriekšējo reizi laukumā dodoties pirms nedēļas. Vēl spēles dienas rītā pastāvēja iespēja, ka latvietis varētu doties laukumā, taču neilgi pirms mača klubs paziņoja, ka Porziņģis paliks malā, izlaižot ceturto maču pēc kārtas un septīto šajā sezonā. Arī pirmās trīs spēles gadu mijā Porziņģis izlaida Ahilleja traumas dēļ, bet šoreiz latvietis nesteidzas ar prognozēm par atgriešanos.

"Tas lika man saprast, ka vēl neesmu gatavs. To ietekmē eksplozīvās darbības, ko veicu laukumā. Ja speru soli pēc soļa un nedabūju triecienu, viss ir kārtībā. Ja es mēģinu iet no 70% uz 90%, nevis no 75% uz 80%, tad man sāp. Tagad esmu prātīgāks," skaidroja latvietis.

"Knicks" ar 19 panākumiem 43 spēlēs ieņem 11.pozīciju Austrumu konferences kopvērtējumā, tomēr astotā pozīcija ir tikai divu uzvaru attālumā.