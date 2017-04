Badmintonistiem sudrabs Siguldā

Atslēgvārdi badmintons

Ar izcīnītu sudrabu no Siguldas atgriezušies Liepājas badmintonisti, kuri svētdien piedalījās "YONEX VIII LABL" turnīra noslēdzošajā, 6.posmā, portālu informēja badmintonistu treneris.

Turnīrā piedalījās 132 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas, cīnoties par medaļām vienspēlēs A, B un C pieaugušo meistarības grupās.

Liepāju turnīra C grupā pārstāvēja 4 sportisti.

Sudrabu izcīnīja Gustavs Dāvids Brečs, kurš pēc uzvaras pusfinālā pār cēsinieku V.Ivanovu (21-13,14-21,24-22) mačā par zeltu trijos setos atzina siguldieša A.Zandovska pārākumu (19-21, 21-15, 16-21).

Sāpīgs zaudējums trijos setos (21-17-21,21-11,19-21) pret A.Romalu no Inčukalna liedza Anrijam Zaķim iespēju cīnīties par 8.vietu, kā rezultātā iegūta 12. vieta.

Bet 13. un 14. vietu savā starpā sadalīja liepājnieki Aigars (2 uzvaras 4 spēlēs) un Rihards Čerņavski (1 uzvara 4 spēlēs), kuri aizvadīja savas pirmās izbraukuma sacensības.