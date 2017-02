Jauno džudistu panākumi Rīgā

Atslēgvārdi džudo

Latvijas atklātajā džudo čempionātā jauniešiem līdz 21 gada vecumam trijās svara kategorijās uzvarētāju laurus plūca Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkņi.

Svara kategorijā līdz 66 kilogramiem uzvarēja liepājnieks Ruslans Soha, kurš finālā pārspēja Ričardu Morozovu no Jelgavas. Ruslana panākumu atkārtoja Ņikita Duinovs, kurš nepārspēts palika svara kategorijā līdz 81 kilogramam, finālā uzvarot Daniilu Sminovski no Vsevoloda Zeļonija sporta skolas. Savukārt trešo zelta godalgu uz Liepāju atveda Maksims Čečotkins, finālā pārspējot Antonu Vasiļjevu no kluba "Lido".

Bez trijām zelta godalgām uz Liepāju atceļoja arī viena sudraba medaļa, kuru ieguva Artjoms Galaktionovs svara kategorijā līdz 73 kilogramiem. Viņam finālā zaudējums pret Gajusu Brazioni no Lietuvas. Jāatzīmē, ka Artjomam ir tikai 16 gadu un viņš startēja vienu svara kategoriju augstāk.

Komandu kopvērtējumā 1. vietu dalīja Liepājas Kompleksā sporta skola un Ādažu BJSS. Liepājnieku treneris Vaclavs Jaževičs pēc turnīra bija ļoti apmierināts ar savu audzēkņu sniegumu.

Vēl februārī jaunajiem džudistiem ir paredzētas sacensības Saulkrastos un Siguldā.