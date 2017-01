Lielisks sezonas sākums

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

Aizvadīts Latvijas Tenisa savienības kausa izcīņas pirmais posms U12 un U18 vecuma grupās. Liepājnieku bilance ir divas uzvaras un viena 3. vieta.

No 13. līdz 15. janvārim Ādažos sacentās U12 vecuma grupas sportisti. Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāve Enija Aploka, turnīra gaitā nezaudējot nevienā setā, pārliecinoši kļuva par LTS kausa izcīņas pirmā posma uzvarētāju. Finālā liepājniece ar 6-1, 6-4 uzvarēja Kseniju Ragi no "Tennis Pro Academy".

Tāds pats panākums zēnu konkurencē Dāvim Rolim, kurš vienīgo setu zaudēja finālā turnīra pirmajai raketei Danielam Tenam no "Spars-TK". Fināla rezultāts 6-3, 3-6, 6-2 liepājnieka labā.

LTS kausa pirmais posms U18 vecuma grupā norisinājās Jelgavā no 20. līdz 22. janvārim. No Zemgales ar izcīnītu 3. vietu atgriezās Liepājas TSS audzēkne Elza Tomase, kura pusfinālā ar 1-6, 7-6 (7:5), 4-6 piekāpās vēlākajai uzvarētājai Margaritai Ignatjevai no "Rīgas Satiksmes" tenisa kluba. Savukārt cīņā par 3. vietu liepājniece uzvarēja Sabīni Rutlauku no "Orange Tennis" sporta skolas.

No 26. līdz 28. janvārim Lielupē norisināsies LTS kausa pirmais posms U14 vecuma grupā.