Atslēgvārdi orientēšanās sacensības | lielais dzintars

Piektdien ar telpu orientēšanās sacensībām koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā sākās orientēšanās maču nedēļas nogale, kas rīt un parīt Jūrmalas parkā turpināsies ar Latvijas orientēšanās sprinta čempionātu.

Latvijas Orientēšanās federācijas pārstāvji jau iepriekš stāstīja, ka "Lielais dzintars" savas sarežģītās arhitektūras dēļ ir pateicīga vieta, lai tur rīkotu telpu orientēšanās sacensības.

Sarežģītā arhitektūra kļuva par grūtu pārbaudījumu ne vienam vien pieredzējušam orientieristam.

Kāds pēc finiša daloties iespaidos, bieži lietoja vārdu "murgs", bet citi smaidoši stāstīja, ka ir izcīnīta 1. vieta savā grupā, lai arī trasē pieļāva, ka neiekļūs pat trijniekā.

Abas distances veica Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents Viesturs Tamužs, kurš portālam sacīja, ka viņa sporta veida federācijas prezidentiem ir ierasts piedalīties sacensībās. To ir darījuši viņa priekšgājēji, un, cerams, ka to darīs viņa pēcnācēji. Jautāts par orientēšanos "Lielajā dzintarā", V. Tamužs sacīja: "Es esmu piedalījies telpu orientēšanās sacensībās. Līdz šim laikam sarežģītākās bija Gaismas pilī, bet šī tālu to pārspēj. Šī ir vislabākā, kādu esmu pieredzējis. Ārkārtīgi sarežģīta arhitektūra, un distanču plānotājs ir izveidojis ārkārtīgi sarežģītu trasi. Pa trepēm tu gribi nokļūt 4. stāvā, bet nevari, jo ierobežojošajās lentas. Jādomā ko darīt – no pirmā stāva aizskriet uz septīto, tad uz piekto, lai pa mazām trepītēm tiktu uz ceturto. Labi izdomāti labirinti."

Sacensību galvenais tiesnesis Matīss Ratnieks, runājot par šo sacensību rīkošanu, atklāja, ka koncertzāles darbinieki stāstījuši par apmeklētājiem, kas apmaldās, kamēr meklē vietas uz koncertu: "Lai pierādītu, ka nav jāpazūd, nolēmām šeit organizēt orientēšanās sacensības. Mums ir divas distances.

Izmantojam gaiteņu interesantākās vietas, ir dažādi pusbalkoniņi un citas interesantas vietas, ko mums ieteica zāles mārketinga direktors Uldis Zupa, kurš agrāk ir orientējies.

Par nožēlu netikām iekšā koncertu zālē, bet pilnīgi pietika arī ar gaiteņiem, jo telpas ir nestandarta. Te ir ļoti viegli apmaldīties tā ka bieži vien nesaproti, kurā stāvā atrodies. Šī ir mūsu pirmā reize Liepājā, un cerams, ka ne pēdējā.

Šosezon Latvijas telpu orientēšanās sacensībās sekmīgi startējošais Alvis Reinsons pirms starta atzina, ka izsmeļošas atsauksmes par trasēm viņš vēl nav dzirdējis, bet zinot, ka tās ir sarežģītas: "Ēka ir interesanta. Pirmais iespaids ir tāds, ka daudzi blandās, domā. Izskatās, ka būs sarežģīti. Kādi ir mani panākumu knifi? Ir jābūt pacietīgam, dažreiz varbūt pat labāk pastāvēt un izdomāt, it īpaši šādās sarežģītās ēkās. Reizēm gribas visu izdarīt ātrāk, bet tad sanāk kļūdīties. Vajag pacietīgi izdomāt, kur skriet."