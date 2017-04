Atslēgvārdi galda teniss | čempionāts

Šajā nedēļas nogalē, no 29. aprīļa līdz 1.maijam, Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies Liepājas Atklātais čempionāts galda tenisā, kurā plāno piedalīties sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī no vairākām Lietuvas pilsētām, portālu informēja LOC Sporta projektu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis.

Sacensības norisināsies sieviešu un vīriešu kategorijās vienspēlēs un dubultspēlēs gan jauniešu, gan pieaugušo konkurencē. Pirmajā sacensību dienā norisināsies sacensības vienspēlēs jaunietēm un jauniešiem divās vecuma grupās (1998. – 2001.g., kā arī 2003.g. un jaunāki). Otrajā sacensību dienā norisināsies sieviešu un vīriešu apakšgrupu dubultspēles, bet noslēguma dienā norisināsies fināli, kurā startēs Latvijas labākie galda tenisisti, balstoties pēc Latvijas Galda tenisa federācijas reitinga.

Pieteikšanās sacensībām iespējama līdz 25.aprīlim uz e-pastu inaguzaite@inbox.lv, vai arī sacensību norises dienā 30 minūtes pirms sacensību sākuma. Sacensību galvenā tiesneša pienākumus veiks Rasma Freiberga un visu trīs dienu garumā sacensības sāksies no pulksten 10:30.

Norises vieta: LOC sporta zāle Nr. 4 (volejbola zāle).

Ieeja skatītājiem ir bezmaksas.