Liepājas pludmalē atgriežas pludmales volejbols

Jau šovakar, 14. jūnijā, Liepājas pludmales smiltīs pie Glābšanas stacijas tiksies pludmales volejbola entuziasti un līdzjutēji, lai iesāktu““Vega 1” pludmales volejbola un tenisa līgas” turnīru sezonu, portālu informēja pludmales volejbola līgas galvenais tiesnesis Gatis Špakovskis. Šogad organizatori ir papildinājuši“ “Vega 1” pludmales līgu” ar pludmales tenisa turnīru.

10 abu turnīru posmi tiks izspēlēti Liepājas pludmales smiltīs pie Glābšanas stacijas no 14. jūnija līdz 16. augustam.

Spēlēt pludmales volejbola turnīra sacensībās tiek aicināti volejbola cienītāji no 16 gadu vecuma. Sievietēm un vīriešiem komandas tiek veidotas no diviem dalībniekiem. Pārinieks tiek pielozēts. Vīrieši no 35 gadu vecuma spēlē 3:3 grupās senioru grupā.

Volejbola turnīra posmi tiks organizēti 14. un 28. jūnijā, 12. un 26. jūlijā, kā arī 9. augustā. Visu posmu sacensības sāksies pulksten 18, taču pieteikšanās būs iespējama sacensību norises vietā no pulksten 17:30 līdz 17:50.

Dalībnieki visos ““Vega 1” pludmales līgas” pludmales volejbola posmos krāj punktus, lai sezonas noslēdzošajā posmā, 9. augustā, saskaņā ar kopvērtējumu trīs labākie spēlētāji sieviešu, vīriešu un senioru grupās saņemtu vērtīgus apbalvojumus.