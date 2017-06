Sācies “ActSmart” pludmales tenisa turnīrs

Atslēgvārdi pludmales teniss | sports | Liepāja Cup

No šodienas, 9.jūnija, līdz svētdienai, 11. jūnijam, jau otro gadu pēc kārtas Liepājas pludmalē norisināsies biedrības “ActSmart” rīkotais pludmales tenisa turnīrs "Liepāja Cup", kurā piedalīsies stiprākie pludmales tenisisti no dažādām Eiropas valstīm. Dalībnieki ieradīsies no Itālijas, Portugāles, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Grieķijas un Moldovas, portālam pavēstīja biedrības “ActSmart” pludmales tenisa turnīra "Liepāja Cup 2017"organizators Raimonds Grants.

Pludmales tenisa turnīra laukumos dalībnieki spēles katru dienu sāks pulksten 11. Šodien tiek aizvadīts reitinga turnīrs, kurā dalībnieki krāj reitinga punktus un gatavojas pamatturnīram. Savukārt sestdien un svētdien tiks aizvadīts pamatturnīrs, kurā dalībnieki sacentīsies par naudas balvu fondu.

Turnīra organizatori aicina ikvienu nākt un izbaudīt pozitīvo turnīra atmosfēru, dīdžeju ar vasarīgiem mūzikas ritmiem, iesaistīties skatītāju konkursos, kā arī izmantot iespēju sacensību norises vietā pašiem izmēģināt un uzzināt ko jaunu par pludmales tenisu.

“ActSmart” pludmales tenisa turnīru "Liepāja Cup 2017" organizē biedrība “ActSmart”.

Uzziņai:

“Pludmales teniss ir viens no jaunākajiem un perspektīvākajiem sporta veidiem, kas patlaban piedzīvo dinamisku attīstību visās valstīs, kur ir populāri pludmales sporta veidi. Smilšu segums ļauj spēles laikā izpildīt fantastiskus lēcienus un akrobātiskas etīdes. Sportisko sacensību un azartu organiski papildina mūzika, atbalsta grupu dejas un nepiespiesta līdzjutēju uzvedība, kas piešķir pludmales tenisa pasākumiem vieglumu un svētku atmosfēru.

Pludmales teniss kā sporta veids savā ziņā ir tenisa, volejbola un skvoša hibrīds, kur spēles notiek smilšu kortos, apvienojot prieku, ko sagādā aktīva laika pavadīšana, ar lielisku iedegumu un relaksāciju mīkstās un siltās smiltīs pat aukstās ziemas dienās, kad tik ļoti pietrūkst saules un siltuma! Pludmales teniss, kas strauji uzņem apgriezienus visā pasaulē un ir ieguvis daudz piekritēju gan starp „lielā tenisa” zvaigznēm, gan parastiem aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida cienītājiem, ietver unikālu iespēju iemācīties spēlēt gan profesionālā, gan amatieru līmenī, sākot trenēties jau brieduma gados.”