Sevastova izglābjas no zaudējuma un sasniedz pusfinālu

Anastasija Sevastova (WTA 19.) ļoti grūtā mačā Maljorkas turnīra ceturtdaļfinālā ar 7:5, 1:6, 7:6(5) pieveica 19 gadus veco Horvātijas tenisisti Anu Konjuhu (WTA 28.), kura pēdējā setā servēja par uzvaru mačā, taču nespēja pielikt punktu.

Konjuha dominēja ar spēcīgu tenisu, bet Sevastova spēlēja aizsardzības tenisu, gaidot iespējas pretuzbrukumos un cerot uz veiksmi, jo tā pret jaudīgi spēlējušo Horvātijas tīni viņai bija nepieciešama.

Sevastova Konjuhai "nozaga" 1. setu. Horvātijas tenisiste divreiz nenoturēja breika pārsvaru (2:0, 4:1), bet 10. geimā Anai bija trīs setbumbas – 4:5, 0:40. Anastasija pirmo setbumbu atspēlēja, trāpot labu pirmo servi, bet pārējās divas setbumbas neizmantoja Konjuha, vispirms iesitot tīklā ar "backhand", bet pēc tam bumbiņu raidot autā ar diagonālo "forehand".

Sevastovai izdevās panākt neizšķirtu 5:5, bet Konjuha tobrīd vēl nebija tikusi pāri nupat piedzīvotajai neveiksmei ar trim setbumbām un 11. geimā vēlreiz zaudēja servi. Konjuha visas trīs reizes setā tika nobreikota, konkrētajā geimā visus četrus punktus zaudējot ar kļūdām, kas bija agresīva, bet arī pavirša tenisa sekas. Tikusi pie 6:5 pārsvara, Sevastova pēc tam izservēja setu.

Ar lielu Konjuhas pārsvaru aizritēja arī nākamie divi seti, no tiem uzvarot tikai vienā. Sevastovai 2. sets bija tik bezcerīgs, par ko liecina milzīgā starpība tīri uzvarētajās izspēlēs: 2-20! Sevastova vienīgo geimu ieguva uzņemšanā, turklāt Konjuha servi pamanījās zaudēt, kad viņai bija geimpunkts.

Sevastovai 3. setā izdevās atkārtot 1. setā piedzīvoto, proti, divreiz atspēlēt breiku. Konjuha pie rezultāta 5:4 servēja par uzvaru mačā, taču nespēja pielikt punktu un svarīgā brīdī kārtējo reizi atdūrās pret Sevastovas aizsardzību, kas Sevastovai nopelnīja trīs no četriem punktiem šajā geimā. Visspilgtākā bija pēdējā izspēle, kad Sevastovai pie 15:40 bija pirmā breikbumba. Konjuha divreiz nespēja no labas pozīcijas pabeigt uzbrukumu, Sevastova atsita bumbiņu, vēlāk to pārmeta pāri Anai, kura bija spiesta atzīt sakāvi gan šajā izspēlē, gan arī visā geimā – 5:5.

Līdzīgi aizritēja arī drīz spēlētais taibreiks. Visu maču dominējusī Konjuha vissvarīgākajos spēles posmos nespēja apspēlēt Latvijas otrās raketes aizsardzību un taibreikā izcēlās ar vēl piecām kļūdām. Sevastova vienu punktu nopelnīja ar labu pirmo servi, bet vēl vienu – pie rezultāta 6:5 otrās mačbumbas izspēlē – ar diagonālo "forehand" uzbrukumu.

Sevastova otro gadu pēc kārtas ļoti veiksmīgi spēlē Maljorkā, kur viņa pērn sasniedza finālu, tajā zaudējot Karolīnai Garsijai. Francijas tenisiste šoreiz būs viņas pretiniece pusfinālā, ja spēs pieveikt Robertu Vinči. Anastasija ar pusfināla sasniegšanu nopelnījusi 110 punktus un 9274 eiro prēmiju. Sevastovai rīt būs divi pusfināli, jo viņa tik tālu tikusi arī dubultspēlēs, kur startē kopā ar Jeļenu Jankoviču.