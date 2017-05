Sevastova Romas turnīra pirmajā kārtā līdzīgā cīņā pieveic rumānieti Begu

Atslēgvārdi anastasija sevastova | teniss

Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova otrdien Romas WTA "Premier" turnīra vienspēļu sacensību pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-4 uzvarēja rumānieti Irinu Kameliju Begu.

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi 60 WTA ranga punktus.

Jau pirmajā geimā Sevastovai izdevās iegūt breiku, tomēr nākamajā geimā viņa nenosargāja servi, kas Begu, izmantojot vienīgo breikbumbu, ļāva panākt izlīdzinājumu. Latvijas tenisiste vēlreiz pie breika tika piektajā geimā, tomēr nākamajā viņa ar lielām grūtībām nosargāja savu servi, atspēlējot vienu breikbumbu, un panāca 4-2.

Sevastovai bija nopietnas problēmas ar savas serves noturēšanu, kas astotajā geimā Begu ļāva tikt pie divām breikbumbām un panākt neizšķirtu 4-4. Tiesa, jau uzreiz pēc tam Latvijas pirmā rakete breiku atguva un varēja servēt par uzvaru setā, kas viņai arī veiksmīgi izdevās.

Otrais sets iesākās līdzīgā manierē, jo pirmajos divos geimos katra no tenisistēm ieguva pa breikam, abām sportistēm arī turpinājumā demonstrējot līdzvērtīgu spēli. Neviena no viņām nākamajos geimos netika pie breika, tomēr garā devītajā geimā Begu vairākkārt kļūdījās, kas Sevastovai ļāva tikt pat pie četrām beikbumbām un pēdējo no tām viņa arī izmantoja.

Tas Sevastovai ļāva servēt par uzvaru šajā spēlē, turklāt to viņa paveica pārliecinoši, gūstot uzvaru divos setos.

Otrajā kārtā Sevastova tiksies ar Anastasiju Pavļučenkovu, kura pirmajā kārtā ar 6-4, 6-7 (5:7), 6-1 pārspēja austrālieti Samantu Stosuru. Zīmīgi, ka krieviete pasaules rangā atrodas tieši vietu augstāk par Latvijas tenisisti - 17.vietā, tomēr nākamā pretiniece punktu vērtējumā atrodas diezgan tālu, tāpēc katrs nākamais kāpums WTA rangā Sevastovai būs grūts.

Sevastova piektdien noslēdza dalību prestižajā Madrides WTA "Premier" sērijas turnīrā, pusfinālā ar 2-6, 3-6 zaudējot pērnā gada čempionei Simonai Halepai no Rumānijas.

Šobrīd Sevastova pasaules rangā ieņem 18.vietu, kas ir viņas karjeras rekords. Turklāt nākamā mēneša laikā tenisistei iespējams kāpumu turpināt vēl vairāk, bet pēc tam būs jāspēj aizstāvēt pērn gūtos punktus par fināliem turnīros Maljorkā un Bukarestē.

Latvijas dāmu tenisa visu laiku augstākā vieta ir Larisas Neilandes 1988.gadā sasniegtā 13.pozīcija.

Romas turnīrā Sevastova piedalās pirmo reizi karjerā.

Sevastova sezonas sākumu aizvadīja viļņaini - piecos turnīros zaudēja jau pirmajā mačā, vēl vienā otrajā, tomēr daudz punktu iekrāja par trešo kārtu Austrālijas atklātajā čempionātā un pusfinālu Dubaijas WTA "Premier" sacensībās. Savukārt māla sezonā Sevastova darbojas ļoti veiksmīgi un 12 mačos guvusi deviņus panākumus, turklāt pēdējos divos turnīros uzvarējusi četras ranga labākā divdesmitnieka tenisistes.