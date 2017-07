Atslēgvārdi anastasija sevastova | teniss

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien prestižā Vimbldonas čempionāta pirmās kārtas mačā ar 6-1, 7-6 (7:3) uzvarēja Kazahstānas tenisisti Jūliju Putincevu.

Sevastova piekto reizi spēlē Vimbldonas čempionāta pamatturnīrā, bet iepriekšējās četras reizes viņa apstājās pirmajā kārtā.

Sevastova rangā ieņem 19.pozīciju, bet turnīrā izlikta ar 18.numuru, kamēr Putinceva rangā atrodama 43.vietā.

Sevastova maču iesāka ar "eisu", arī turpinājumi droši servējot un panākot 1-0. Otrajā geimā liepājniece nonāca iedzinējos ar 0:30, taču uzvarēja nākamās četras izspēlēs un lauza pretinieces servi. Droša serve turpinājumā Latvijas otrajai raketei ļāva panākt jau 3-0, bet ceturtais geims ritēja līdzīgi kā otrais. Putinceva panāca 40:0, taču trīs reizes nespēja izservēt geimu, kamēr Sevastova ieguva breikbumbu, ko arī realizēja

Ar savu servi Latvijas tenisiste panāca jau pārliecinošu 5-0. Savukārt sesto geimu Putinceva iesāka ar dubultkļūdu, taču nosargāja savu servi un guva pirmo punktu mačā. Tiesa, nākamajā geimā Sevastova realizēja savu servi un uzvarēja setu ar 6-1.

Otro setu Sevastova iesāka uz viļņa, atkal droši nobreikojot Putincevu, taču krietni smagāks izvērtās otrais geims, kurā pēc 13 izspēlēm Sevastova pirmo reizi mačā zaudēja savu servi. Zaudējusi savu ritmu, Sevastova piekāpās arī nākamajos divos geimos un nonāca iedzinējos ar 1-3. Tomēr Latvijas tenisiste nepadevās un atgriezās spēlē, piektajā geimā nobreikojot Putincevu un turpinājumā realizējot savu servi, kas ļāva izlīdzināt rezultātu.

Turpinājumā Putinceva panāca 4-3, bet astotajā geimā Sevastova atspēlēja trīs breikbumbas, tomēr savu servi zaudēja, kas pretiniecei ļāva servēt par uzvaru setā. Tiesa, Sevastova neļāva Kazahstānas tenisistei realizēt savu servi un panāca 4-5. Desmitajā geimā Putinceva sāka nervozēt un emocijas guva virsroku, kas nospēlēja par labu Sevastovai, kura no 0:40 atspēlēja trīs setbumbas un panāca neizšķirtu 5-5.

Tāpat Sevastova nodemonstrēja raksturu arī nākamajā geimā, no 15:40 panākdama "vienādi", taču Putinceva nosargāja savu servi. Tiesa, arī Sevastova realizēja savu servi, turklāt to izdarīja "tīri", līdz ar to seta uzvarētāja bija jānoskaidro taibreikā. Sevastova taibreiku iesāka ar nobreikotu servi, kas vēlāk ļāva panākt 3:0. Lai gan Putinceva panāca neizšķirtu, Sevastova uzvarēja nākamās četras izspēles un taibreiku vinnēja ar 7:3, tādējādi triumfēdama arī mačā.

Par pirmās kārtas pārvarēšanu Sevastova nopelnījusi desmit WTA ranga punktus.

Sevastova aizvadīja ļoti labu māla sezonu, bet jūnijā uz zālāja triumfēja turnīrā Maljorkā, iegūstot otro WTA titulu karjerā. Pērn viņa šajā Spānijas pilsētā spēlēja finālā un tas joprojām ir vienīgais turnīrs uz zālāja, kurā sportiste uzvarējusi kaut vienā spēlē, jo, piemēram, Vimbldonā sportiste bija zaudējusi visos četros mačos.

Izliktās tenisistes statusu Sevastova ieguvusi trešajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas, iepriekšējos divos šogad sasniedzot trešo kārtu.

Ar Putincevu viņa iepriekš tikusies reizi, kad pērn, aizvadot neveiksmīgu sezonas izskaņu, Uhaņas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmās kārtas spēlē izstājās pie sev nelabvēlīga rezultāta 1-6, 1-4.

Putinceva pērn nostiprinājās WTA līmenī un līdz šim lielāko panākumu sasniedza pavasarī, kad Francijas atklātajā čempionātā pamanījās aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam. Tas viņai uzreiz pēc turnīra ļāva pasaules rangā pakāpties līdz 35.vietai. Šogad februārī viņa iekļuva Sanktpēterburgas WTA "Premier" turnīra finālu un pēc tā rangā sasniedza pat 27.pozīciju. Šogad "French Open" turnīrā viņa zaudēja trešajā kārtā, bet zālāja sezonā cietusi neveiksmes visos trīs mačos.

Maskavā dzimusī Kazahstānas pārstāve vienīgās uzvaras karjerā uz zālāja seguma pamatsacensībās izcīnījusi Vimbldonā, 2015. un 2016.gadā pārvarot pa vienai kārtai.

Sevastova otrajā kārtā spēkosies ar mājinieci Heteri Vatsoni, kura WTA rangā ieņem 102.pozīciju. Vatsone pirmajā kārtā ar 6-1, 7-6 (7:5) pārspēja Beļģiju pārstāvošo ukrainieti Marinu Zaņevsku.

Dāmu turnīrā, kas iztiks bez pašreizējās čempiones Serēnas Viljamsas un kādreizējās uzvarētājas Marijas Šarapovas, ar pirmo numuru izlikta ranga līdere Angelika Kerbere no Vācijas, bet otrais numurs ticis Simonai Halepai no Rumānijas. Šīs abas tenisistes un Karolīna Plīškova turpina cīņu par WTA ranga pirmo vietu.

Savukārt vīriešu turnīrā piedalīsies nu jau par Latvijas otro raketi kļuvušais Ernests Gulbis, kuram pirmajā kārtā otrdien paredzēts mačs ar veterānu Viktoru Estrelju-Burgosu no Dominikānas Republikas.

Pasaules rangā vien sestajā simtā esošais Gulbis pie dalības pamatsacensībās tika ar aizsargātā ranga palīdzību.

Vimbldonas turnīrs risināsies līdz 16.jūlijam.