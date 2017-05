Sevastova WTA rangā pakāpjas līdz rekordaugstajai 22.vietai

Atslēgvārdi anastasija sevastova | teniss

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, sasniegusi jaunu karjeras rekordu un pašlaik ieņem 22.vietu.

Iepriekšējā nedēļā Sevastova nespēlēja nevienā turnīrā, bet pirmdien ap plkst.13 pēc Latvijas laika viņai iecerēts otrās kārtas mačs prestižajā Madrides WTA "Premier" turnīrā, kur viņu gaida tikšanās ar planētas trešo raketi Karolīnu Plīškovu no Čehijas.

Kāpums WTA rangā Sevastovai izdevies, pateicoties citu spēlētāju zaudētiem punktiem, jo jaunajā rangā dzēsušies pagājušajā gadā Madrides turnīrā nopelnītie punkti. Iepriekšējais Latvijas tenisistes rekords pasaules rangā bija 23.vieta, ko viņa sasniedza marta sākumā, turklāt, veiksmīgi startējot turnīrā Madridē, viņa var iespraukties pirmajā divdesmitniekā.

Madrides WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā Sevastova ar 6-2, 6-4 uzvarēja ķīnieti Šuai Džanu.

Savukārt Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā vienspēļu rangā veikusi kāpumu par četrām vietām un tagad atrodas 46.pozīcijā. Noguruma dēļ viņa nepiedalījās Madrides turnīra kvalifikācijā, tā vietā startējot dubultspēlēs. Pagājušajā nedēļā viņa aizkļuva līdz Prāgas WTA "International" sērijas turnīra pusfinālam, kur ar rezultātu 4-6, 2-6 piekāpās Čehijas sportistei Kristīnai Plīškovai. Tas ļāva iegūt 110 WTA ranga punktus.

Diāna Marcinkēviča rangā zaudējusi 15 vietas un tagad ieņem 309.pozīciju, kamēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe ir 1143.vietā, bet 16 gadus vecā Daniela Vismane ar trim nopelnītiem punktiem pašlaik ieņem 1237.pozīciju.

Pasaules ranga pirmo vietu saglabājusi jau kopš Austrālijas atklātā čempionāta nespēlējošā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura ir bērna gaidībās un šosezon vairs nespēlēs.

Viljamsa ar 23 "Grand Slam" tituliem ir atklātās ēras rekordiste, bet visu laiku labākais sasniegums ar 24 trofejām pieder austrālietei Margaretai Kurtai.

Viljamsa pasaules ranga līderes godu atguva aprīlī, bet pirms tam pirmajā vietā kopš marta bija vāciete Angelika Kerbere, kura gan neizceļas ar pārāk stabilu sniegumu.

Šī ir 319.nedēļa, kad Viljamsa atrodas pasaules ranga pirmajā vietā, un tas ir trešais visu laiku labākais rādītājs. Līdere Štefija Grāfa ranga līderpozīcijā bija 377 nedēļas, bet otrā šajā sarakstā ar 332 nedēļām ir Martina Navrātilova.

Tikmēr trešo vietu pasaules rangā saglabājusi čehiete Karolīna Plīškova, kamēr uz ceturto vietu no sestās pakāpusies spāniete Garvinje Mugurusa, bet piekto pozīciju saglabājusi Dominika Cibulkova no Slovākijas. Savukārt sestā tagad ir britu sportiste Džoanna Konta, kurai seko Agņeška Radvaņska no Polijas un rumāniete Simona Halepa, kura nokritusi no ceturtās pozīcijas.

Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdz krieviete Svetlana Kuzņecova un Jeļina Svitoļina no Ukrainas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Vācijas tenisiste Mona Bartela sestdien triumfēja Prāgā notikušajā WTA "International" sērijas turnīrā, finālā ar 2-6, 7-5, 6-2 pārspējot Kristīnu Plīškovu. Šis panākums vācietei pasaules rangā ļāvis veikt uzreiz 26 vietu kāpumu un sasniegt 56.pozīciju. Savukārt šādas pašas raudzes turnīrā Rabātā uzvaru izcīnīja krieviete Anastasija Pavļučenkova, kura ar 7-5, 7-5 pārspēja Itālijas veterāni Frančesku Skjavoni. Tituls gan nav veicinājis Krievijas tenisistes kāpumu pasaules rangā, jo viņa saglabājusi iepriekš ieņemto 16.vietu.

Tikmēr WTA dubultspēļu rangā Ostapenko par vienu vietu atkāpusies no karjeras rekorda un pašlaik ieņem 33.pozīciju. Vēl pašās aprīļa beigās viņa pārī ar amerikānieti Rakelu Atavo triumfēja Štutgartes WTA "Premier" sacensībās. Pirmdien viņa pārī taivānieti Čaņu Haočinu Madrides turnīra pirmajā kārtā spēkosies pret kanādieti Gabrielu Dabrovski un ķīnieti Sjui Jifaņu.

Savukārt Sevastova dubultspēļu rangā atguvusi divas vietas un ieņem 135.vietu, kamēr Marcinkēviča saglabājusi 188.pozīciju.